عربي-دولي

مرشح بايدن للخارجية يوضح ما تحضره واشنطن: عصر أوباما انتهى

Lebanon 24
24-11-2020 | 07:30
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قال أنتوني بلينكن، مرشح جو بايدن لتولي منصب وزارة الخارجية الأميركية، إنه لا يمكن للعالم وحده أن ينظم نفسه، مشددا على أهمية القيادة الأميركية في هذا الشأن.

كلام بلينكن جاء منتصف تشرين الأول، قبل أن يرشحه بايدن، الذي أعلن فوزه بالانتخابات الرئاسية الأميركية، في مقابلة مع قناة CNN حيث ألقى الضوء على توقعات السياسة الخارجية الأميركية الجديدة، عقب إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وقال بلينكن إن "بايدن ينطلق من مبدأ أن العالم لوحده لا يمكنه تنظيم نفسه وحتى إدارة ترامب لعبت الولايات المتحدة الأميركية دورا قياديا في القيام بالكثير من هذا التنظيم".

وأضاف أن "ترامب تنازل عن هذه المسؤوليات ووضعنا في حالة انسحاب كاملة من حلفائنا وشركائنا من المنظمات الدولية ومن الاتفاقات، وهذه هي المشكلة: عندما لا نكون منخرطين وعندما لا نقود فإن ما يحدث هو أمر من اثنين إما أن دولا أخرى تبدأ بمحاولة أخذ مكاننا وعلى الأغلب ليس بصورة تناسب مصالحنا وقيمنا، وإما أن تكون هناك فجوة تخلق فوضى وأمورا سيئة".

ولفت بلينكن إلى أن بايدن "بدأ بالتأكيد على أهمية الانخراط الأميركي وأهمية القيادة الأميركية"، وأضاف: "سنظهر مجددا يوما بعد يوم بالقيادة الدبلوماسية.. ولن نخاطب العالم كما كان في العام 2009 أو 2017 عندما انتهت ولاية الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، بل كما هو العالم عليه وكما نتوقع أن يكون مع وجود كل أنواع القوى الصاعدة واللاعبين الجدد".
المصدر: وكالات
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