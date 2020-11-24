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أرامكو تكشف تفاصيل جديدة بشأن "الهجوم الحوثي" على منشأة نفط في ‏جدة

Lebanon 24
24-11-2020 | 11:00
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كشفت شركة "أرامكو" السعودية، اليوم الثلاثاء، تفاصيل جديدة بشأن "الهجوم الحوثي" على منشأة نفط حيوية في مدينة ‏جدة.

 

وقال مسؤول في شركة "أرامكو" السعودية للنفط، إن "العملاء لم يتأثروا بالهجوم الذي شنته جماعة الحوثي اليمنية على مصنع لتوزيع المنتجات البترولية شمال مدينة جدة"، مؤكدا أن الشركة "أظهرت قدرتها على التعامل مع الهجوم ورجال الإطفاء استجابوا توا وأخمدوا الحريق في 40 دقيقة"، حسب وكالة "رويترز".

 

وأكد المسؤول أن "خزانًا واحدًا أصيب من بين 13 في منشأة جدة"، مضيفا أن "الصهريج الذي تضرر في محطة التوزيع في جدة يمثل 10% من كل الوقود المخزن".

 

وأوضح المسؤول في أرامكو، أن "محطة التوزيع المستهدفة واحدة من ثلاث محطات لتوزيع منتجات النفط في جدة ومكة وأبها"، واصفا الموقع بأنه "مرفق بالغ الأهمية" يوزع أكثر من 120 ألف برميل من المنتجات يوميا.

 

وكان مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، قد أعلن، أمس الاثنين، "نشوب حريق في خزان للوقود في محطة توزيع المنتجات البترولية، شمال جدة، نتيجة اعتداء إرھابي بمقذوف".

 

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، قال المصدر إن "فرق الإطفاء تمكنت من اخماد الحريق، وأنه لم تحدث، جراء ھذا الاعتداء، إصابات أو خسائر في الأرواح ولله الحمد، كما أن امدادات شركة أرامكو السعودية من الوقود لعملائھا لم تتأثر"، مشددا على أن "المملكة تُدين بشدة ھذا الاعتداء الجبان، وتؤكد أن ھذه الأعمال الإرھابية والتخريبية، التي تُرتكب ضد منشآت حيوية، ومنھا ما حدث مؤخراً في جازان بالقرب من منصة التفريغ العائمة التابعة لمحطة توزيع المنتجات البترولية وما سبقه من اعتداء إرھابي على المنشآت النفطية في بقيق وخريص، إنما تستھدف أمن واستقرار امدادات الطاقة للعالم، وكذلك الاقتصاد العالمي".

 

المصدر: سبوتنيك
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