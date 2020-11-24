نتنياهو: سأزور البحرين قريبا

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أنه سيزور البحرين "قريبا" بناء على دعوة من ولي عهد البحرين سلمان بن خليفة.

وقال نتنياهو في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، إنه تحدث "الليلة الماضية مع ولي العهد ورئيس وزراء البحرين، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وناقشنا تعزيز العلاقات بين البلدين".

وتابع: "هذه محادثتنا الثانية، كانت ودية للغاية. كلانا متحمسون جدا لحقيقة أنه يمكننا جلب ثمار السلام لشعبينا وبلداننا في وقت قصير جدا. لذلك، دعاني أيضًا للحضور في المستقبل القريب في زيارة رسمية إلى البحرين، وسأفعل ذلك".

هذا وأعلن وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني، في وقت سابق أن بلاده تطلب رسميا من السلطات الإسرائيلية فتح سفارة لها في تل أبيب، مشيرا إلى أنه تمت الموافقة على فتح سفارة لإسرائيل في المنامة.