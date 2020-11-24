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عربي-دولي
وفد إسرائيلي إلى السودان لبحث التعاون بين البلدين
Lebanon 24
24-11-2020
|
11:30
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كشفت مصادر "سكاي نيوز عربية" أن وفدا إسرائيليا زار الخرطوم، الاثنين، لبحث تعزيز العلاقات بين البلدين بعد أسابيع من الإعلان عنها.
وأوضحت المصادر أن الوفد الإسرائيلي ترأسه مسؤول قسم إفريقيا في مجلس الأمن الإسرائيلي، وضم ضباطا بارزين في أجهزة الأمن الإسرائيلية، وانخرط فور وصوله العاصمة السودانية في مناقشة ملفات أمنية.
وفي المقابل، نفى وزير الإعلام السوداني فيصل محمد صالح لـ"سكاي نيوز عربية"، علم مجلس الوزراء السوداني بزيارة الوفد الإسرائيلي، أو بالجهة التي نسقت لحضوره، أو بالمسؤولين الذين يلتقيهم.
وكانت تقارير صحفية إسرائيلية أشارت إلى أن إسرائيل أرسلت أول وفد إلى السودان منذ إقامة العلاقات، لبحث التعاون بين البلدين في مجالات الزراعة والأمن الغذائي وإمدادات المياه والرعاية الصحية.
وأظهرت بيانات طيران نشرها على "تويتر" آفي شارف رئيس تحرير النسخة الإنجليزية من صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، أن طائرة مؤجرة قامت برحلة ذهاب وإياب الاثنين بين تل أبيب والخرطوم، الاثنين.
والأسبوع الماضي، قال وزير الاستخبارات الإسرائيلي إيلي كوهين إن وفدا صغيرا سيزور السودان بشكل مبدئي، وستكون مهمته مناقشة ملفات أمنية، وأضاف أن وفدا أكبر سيقوم بزيارة لاحقة لمناقشة التعاون الاقتصادي المحتمل مع الخرطوم.
المصدر: "سكاي نيوز
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