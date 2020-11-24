مناهضة لإسرائيل.. فلسطينية مسلمة بين طاقم بايدن في البيت الأبيض





وستكون الفلسطينية ريما دودين العضو بالحزب الديمقراطي، ضمن الطاقم الجديد في البيت الأبيض، وستشغل تحديدا منصب نائب مدير المكتب القانوني، بحسب ما أكده موقع "فريق بايدن هاريس الرئاسي" في نشرة تعريفية عن الموظفين الجدد.



شغلت وظائف عدة



وعملت دودين في العديد من المناصب المتعلقة بالحزب الديمقراطي، كان آخرها عملها متطوعة في "فريق بايدن"، وشغلت أيضا منصب نائب السيناتور الديمقراطي بمجلس الشيوخ، ريتشارد دوربين.



كما عملت دودين مستشارة لدى السيناتور دوربين، ومديرة مركز أبحاثه، ومساعدة للجنته القضائية الفرعية المعنية بحقوق الإنسان والقانون.



ويتضح من النشرة التعريفية لـ"فريق بايدن هاريس الرئاسي" أن دودين عملت كمستشارة متطوعة لـ"حماية الناخبين" في عدد من الحملات، بما في ذلك حملة الرئيس السابق، باراك أوباما.



وبحسب المعلومات فإنّ دودين زميلة في معهد "ترومان" للأمن القومي، وزميلة في مجلس القادة الجدد، وخريجة معهد أسبن سقراط، وعضو سابق في مجلس العلاقات الخارجية، وعضو في جمعية "جينكينز هيل". كشفت سلسلة التعيينات الجديدة في إدارة الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، عن فلسطينية مسلمة بين الموظفين بطاقمه الجديد في البيت الأبيض.وستكون الفلسطينية ريما دودين العضو بالحزب الديمقراطي، ضمن الطاقم الجديد في البيت الأبيض، وستشغل تحديدا منصب نائب مدير المكتب القانوني، بحسب ما أكده موقع "فريق بايدن هاريس الرئاسي" في نشرة تعريفية عن الموظفين الجدد.شغلت وظائف عدةوعملت دودين في العديد من المناصب المتعلقة بالحزب الديمقراطي، كان آخرها عملها متطوعة في "فريق بايدن"، وشغلت أيضا منصب نائب السيناتور الديمقراطي بمجلس الشيوخ، ريتشارد دوربين.كما عملت دودين مستشارة لدى السيناتور دوربين، ومديرة مركز أبحاثه، ومساعدة للجنته القضائية الفرعية المعنية بحقوق الإنسان والقانون.ويتضح من النشرة التعريفية لـ"فريق بايدن هاريس الرئاسي" أن دودين عملت كمستشارة متطوعة لـ"حماية الناخبين" في عدد من الحملات، بما في ذلك حملة الرئيس السابق، باراك أوباما.وبحسب المعلومات فإنّ دودين زميلة في معهد "ترومان" للأمن القومي، وزميلة في مجلس القادة الجدد، وخريجة معهد أسبن سقراط، وعضو سابق في مجلس العلاقات الخارجية، وعضو في جمعية "جينكينز هيل".

ودودين خريجة من جامعة كاليفورنيا في بيركلي وجامعة إلينوي في أوربانا شامبين، وهي مؤلفة مشاركة لكتاب عن مجلس النواب ومجلس الشيوخ بـ"معهد بروكينغز".



مناهضة لإسرائيل



وتقول موسوعة "كي ويكي" في نسختها الإنكليزية، إن دودين، على اتصال منتظم مع مجلس العلاقات الإسلامية الأميركية. وناشطة حقوقية فلسطينية نظمت مسيرات مناهضة للاحتلال الإسرائيلي في جامعة كاليفورنيا في بيركلي عندما كانت طالبة. وكانت أيضًا عضوًا في جمعية الطلاب المسلمين.



وتعد الأميركية من أصول فلسطينية، من أبرز الداعمين للدعوى القضائية التي رفعتها منظمة Muslim Advocates، ضد وزارة العدل لإجبارها على الكشف عن العمليات السرية لمكتب التحقيقات الفيدرالي التي كانت تستهدف المساجد في أميركا.



وكان بايدن أعلن الاثنين سلسلة تعيينات في حكومته المقبلة في مقدمتها تسميته أنتوني بلينكن لتولي وزارة الخارجية اعتبارا من 20 كانون الثاني.



وسيكون جون كيري، وزير الخارجية الأسبق في عهد باراك أوباما، موفد الرئيس الخاص لشؤون المناخ، ما يعكس الأهمية التي يوليها بايدن لهذا الملف، في موازاة تسميته للمرة الأولى الإسباني الأصل أليخاندرو مايوركاس وزيرا للأمن الداخلي.



وقال بايدن في بيان أعلن فيه هذه التعيينات: "أحتاج إلى فريق جاهز من اليوم الأول"، مضيفا أن "هؤلاء الأفراد اختبروا الأزمات وامتحنتهم بقدر ما هم مبدعون وخلاقون".