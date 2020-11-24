22
o
بيروت
22
o
طرابلس
22
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
22
o
النبطية
18
o
زحلة
18
o
بعلبك
22
o
بشري
22
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
التحالف في اليمن: تدمير 5 ألغام زرعها "الحوثيون" جنوب البحر الأحمر!
Lebanon 24
24-11-2020
|
13:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن التحالف العربي في اليمن، عن تدمير 5 ألغام بحرية زرعتها جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) جنوبي البحر الأحمر.
وأوضح "التحالف" أنّ الألغام البحرية التي دُمرت جنوب البحر الأحمر هي إيرانية الصنع من نوع "صدف"، بحسب ما نقلت قناة "العربية".
وأشار إلى أنّ "مجموع الألغام التي دُمرت في البحر الأحمر وصل لـ 163 لغماً بحريا".
ويأتي ذلك غداة إعلان المتحدث باسم قوات "التحالف العربي"، العقيد الركن تركي المالكي، أنّه "ثبت تورط الحوثيين في حريق خزان الوقود بمحطة توزيع المنتجات البترولية في جدة" السعودية.
وكانت وكالة الأنباء السعودية "واس" نقلت عن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة، أن حريقاً نشب في خزان للوقود بمحطة توزيع المنتجات البترولية شمال جدة، نتيجة اعتداء إرھابي عليه بقذيفة.
المصدر:
وكالات
تابع
الأكثر قراءة
مشهدٌ تقشعر له الأبدان.. حادث سير مروع في الدورة (فيديو)
Lebanon 24
مشهدٌ تقشعر له الأبدان.. حادث سير مروع في الدورة (فيديو)
20:26 | 2020-11-23
23/11/2020 08:26:26
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق السوداء يعاود الارتفاع.. إليكم تسعيرته المُتداولة
Lebanon 24
دولار السوق السوداء يعاود الارتفاع.. إليكم تسعيرته المُتداولة
09:00 | 2020-11-24
24/11/2020 09:00:57
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد حادثة مقتل شاب من البلدة.. توتر كبير يخيم على بشرّي ودوريات للجيش
Lebanon 24
بعد حادثة مقتل شاب من البلدة.. توتر كبير يخيم على بشرّي ودوريات للجيش
19:59 | 2020-11-23
23/11/2020 07:59:39
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف مرتكب جريمة بشري... إليكم التفاصيل!
Lebanon 24
توقيف مرتكب جريمة بشري... إليكم التفاصيل!
17:35 | 2020-11-23
23/11/2020 05:35:07
Lebanon 24
Lebanon 24
ماريو عبود يواجه مارسيل غانم.. ويترك الـ LBCI؟
Lebanon 24
ماريو عبود يواجه مارسيل غانم.. ويترك الـ LBCI؟
09:00 | 2020-11-24
24/11/2020 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
15:30 | 2020-11-24
أب يحتجز أطفاله كرهائن في سان بطرسبورغ الروسية!
15:00 | 2020-11-24
بعدما توارى 4 سنوات عن الأنظار يعود الآن فجأة.. ما تأثير أوباما على بايدن؟
14:30 | 2020-11-24
اتصال بين لافروف وظريف.. وهذا ما أكّدا عليه بشأن الاتفاق النووي!
14:00 | 2020-11-24
انفجار يهزّ مدينة الباب السورية.. وأنباء عن ضحايا!
13:30 | 2020-11-24
الكشف عن نسبة فعالية اللقاح الروسي ضدّ "كورونا"!
12:30 | 2020-11-24
"نقيض لبومبيو وبراغماتي".. مواقف بلينكن ترسم سياسة بايدن في الشرق الأوسط
فيديو
أب يحتجز أطفاله كرهائن في سان بطرسبورغ الروسية!
Lebanon 24
أب يحتجز أطفاله كرهائن في سان بطرسبورغ الروسية!
15:30 | 2020-11-24
24/11/2020 15:37:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد شائعات عن خلافات بينهما.. غريزمان: ميسي معي حتى الموت (فيديو)
Lebanon 24
بعد شائعات عن خلافات بينهما.. غريزمان: ميسي معي حتى الموت (فيديو)
12:00 | 2020-11-24
24/11/2020 15:37:55
Lebanon 24
Lebanon 24
"إنتر" يقلب الطاولة على "تورينو" في الدوري الإيطالي! (فيديو)
Lebanon 24
"إنتر" يقلب الطاولة على "تورينو" في الدوري الإيطالي! (فيديو)
21:00 | 2020-11-23
24/11/2020 15:37:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact