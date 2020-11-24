عربي-دولي

التحالف في اليمن: تدمير 5 ألغام زرعها "الحوثيون" جنوب البحر الأحمر!

Lebanon 24
24-11-2020 | 13:00
A-
A+
Doc-P-768901-637418185858685096.jpg
Doc-P-768901-637418185858685096.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن التحالف العربي في اليمن، عن تدمير 5 ألغام بحرية زرعتها جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) جنوبي البحر الأحمر.

وأوضح "التحالف" أنّ الألغام البحرية التي دُمرت جنوب البحر الأحمر هي إيرانية الصنع من نوع "صدف"، بحسب ما نقلت قناة "العربية".

وأشار إلى أنّ "مجموع الألغام التي دُمرت في البحر الأحمر وصل لـ 163 لغماً بحريا".

ويأتي ذلك غداة إعلان المتحدث باسم قوات "التحالف العربي"، العقيد الركن تركي المالكي، أنّه "ثبت تورط الحوثيين في حريق خزان الوقود بمحطة توزيع المنتجات البترولية في جدة" السعودية.

وكانت وكالة الأنباء السعودية "واس" نقلت عن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة، أن حريقاً نشب في خزان للوقود بمحطة توزيع المنتجات البترولية شمال جدة، نتيجة اعتداء إرھابي عليه بقذيفة.
 
 
المصدر: وكالات
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:30 | 2020-11-24
15:00 | 2020-11-24
14:30 | 2020-11-24
14:00 | 2020-11-24
13:30 | 2020-11-24
12:30 | 2020-11-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website