التحالف في اليمن: تدمير 5 ألغام زرعها "الحوثيون" جنوب البحر الأحمر!

أعلن التحالف العربي في اليمن، عن تدمير 5 ألغام بحرية زرعتها جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) جنوبي البحر الأحمر.وأوضح "التحالف" أنّ الألغام البحرية التي دُمرت جنوب البحر الأحمر هي إيرانية الصنع من نوع "صدف"، بحسب ما نقلت قناة "العربية".وأشار إلى أنّ "مجموع الألغام التي دُمرت في البحر الأحمر وصل لـ 163 لغماً بحريا".ويأتي ذلك غداة إعلان المتحدث باسم قوات "التحالف العربي"، العقيد الركن تركي المالكي، أنّه "ثبت تورط الحوثيين في حريق خزان الوقود بمحطة توزيع المنتجات البترولية في جدة" السعودية.وكانت وكالة الأنباء السعودية "واس" نقلت عن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة، أن حريقاً نشب في خزان للوقود بمحطة توزيع المنتجات البترولية شمال جدة، نتيجة اعتداء إرھابي عليه بقذيفة.