انفجار يهزّ مدينة الباب السورية.. وأنباء عن ضحايا!

هز انفجار قوي مدينة الباب السورية الواقعة في محافظ حلب، ناجم عن سيارة مفخخة وسط أنباء عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، بحسب ما ذكر وسائل إعلام محلية.وانفجرت السيارة بجانب تقاطع مفرق قباسين في المدينة التي تقع في ريف حلب الشمالي الشرقي، وتسيطر عليها فصائل تدعمها تركيا.وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن الانفجار أدى إلى عدد من الإصابات بعضها خطرة إضافة إلى أنباء عن سقوط قتيلين على الأقل، وأضرار مادية كبيرة في المكان.