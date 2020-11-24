اتصال بين لافروف وظريف.. وهذا ما أكّدا عليه بشأن الاتفاق النووي!

أكد وزيرا خارجية روسيا سيرغي لافروف وإيران محمد جواد ظريف، تمسك بلديهما بعودة جميع أطراف الصفقة النووية وبأسرع وقت ممكن، إلى تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاق.

وذكرت وكالة "تاس" الروسية، نقلاً عن بيان أصدرته وزارة الخارجية الروسية عقب اتصال هاتفي أجراه الوزيران، اليوم الثلاثاء، أنّ المحادثات بين لافروف وظريف ركزت على "العمل المشترك بين روسيا وإيران في المنصات الدولية، بما في ذلك حول القضايا المتعلقة بخطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني".وأفادت الوزارة بأنّه تمت الإشارة أثناء الاتصال إلى "تمسك موسكو وطهران بعودة جميع أطراف خطة العمل الشاملة المشتركة وبصورة عاجلة إلى التنفيذ الكامل لجميع التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية التي صادق عليها قرار رقم 2231 لمجلس الأمن الدولي".