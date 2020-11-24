أب يحتجز أطفاله كرهائن في سان بطرسبورغ الروسية!

احتجز أبٌ في روسيا أطفاله الـ6 كرهائن في أحد مباني مدينة سان بطرسبورغ، اليوم الثلاثاء، بحسب ما أكّدته السلطات الرسمية الروسية.

وأفاد المكتب الإعلامي بمديرية الأمن في سان بطرسبورغ ومقاطعة لينينغراد، بأنّ قسم الشرطة في إحدى مناطق المدينة تلقى بعد ظهر اليوم بلاغاً من مواطنة قالت فيه إنّ زوجها طردها من الشقة وقفل بابها من الداخل واحتجز فيها أطفالهما الستة.وأشار المصدر إلى عدم وجود سوابق جنائية لدى الشخص المذكور، مضيفاً أنّ فريقاً من عناصر الأمن توجه إلى مكان الحادث للتعامل مع أزمة الرهائن.وفي وقت سابق، نقلت وسائل إعلام عن مصادر في أجهزة الطوارئ الروسية بأنّ الرجل الذي طرد زوجته مسلح بالفأس ويهدّد بقتل جميع أطفالهما في حال عدم تنفيذ مطالبه.وذكرت المصادر سابقاً أنّ رجال الشرطة يخوضون مفاوضات مع الرجل وتشير المعلومات الأولية إلى أنه في حالة سكر. كما أفاد أحد المصادر الأمنية بأن أعمار الأطفال تتراوح بين 3 سنوات و15 سنة.