عربي-دولي

الكرملين: بوتين يبحث مع علييف وباشنيان الوضع في قره باغ

Lebanon 24
24-11-2020 | 17:30
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بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اتصال هاتفي مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، عمل قوات حفظ السلام الروسية في ناغورني قره باغ والخطوات المستقبلية لتقديم المساعدة الإنسانية للسكا،. كما تم التطرق إلى قضايا التفاعل الاقتصادي وفتح وسائل النقل في المنطقة، بحسب بيان للكرملين.

في غضون ذلك، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن هناك تطبيقا مستمرا للاتفاقية الثلاثية بشأن ناغورني قره باغ، التي تم التوصل إليها بمشاركة كل من روسيا وأرمينيا وأذربيجان ويتم الالتزام بوقف إطلاق النار في المنطقة بشكل كامل، قائلا "يتم التأكد من تطبيق الاتفاق يوميا حيث وقف إطلاق النار محترم بالكامل من كل الأطراف".

وأضاف لافروف إن "قوات حفظ السلام الروسية بدأت بنشاط وفي أقصر وقت ممكن عملية الحفاظ على الاتفاق، وتعاونت بشكل وثيق مع المجتمعين الأرميني والأذربيجاني، وساعدت في حل المشاكل الإنسانية".

المصدر: سبوتنيك
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