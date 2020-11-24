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عربي-دولي
أميركا.. البنتاغون يعلن عملية سريعة لتوزيع "عقار كورونا"
Lebanon 24
24-11-2020
|
20:00
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من المتوقع أن تعلن وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء، عن عملية سريعة لتوزيع عقار مضاد لفيروس كورونا المستجد.
وذكرت تقارير محلية أن البنتاغون سيعلن في حدود الساعة 11:15 بتوقيت واشنطن عن عملية سريعة لتوزيع عقار كورونا، وذلك بعد السماح الطارئ الذي منحته إدارة الدواء والغذاء يوم السبت الماضي.
وقال المكتب الإعلامي في البنتاغون هذا الصباح إنه وضع اللمسات الأخيرة على خطة توزيع العقار، والذي كان قد أعطي للرئيس دونالد ترامب خلال إصابته بالفيروس في أكتوبر الماضي.
وصرّح وزير الصحة الأميركي أليكس عازار في حديث مع الصحفيين عبر الهاتف بأن هذا الدواء سيبقي المصابين بالفيروس خارج المستشفيات وسيخفف من الضغط الذي تواجهه الآن.
ويتوقع البنتاغون توزيع 30 ألف جرعة في الأيام المقبلة، على أن تستكمل في فترات لاحقة وبوتيرة سريعة.
وكانت إدارة الغذاء والدواء منحت موافقة طارئة لاستخدام علاج لكوفيد-19 الذي طوّرته شركة التكنولوجيا الحيوية "ريجينيرون".
ويتعلق الأمر بعلاج "ريجينيرون"، المسمّى "ريجن-كوف-2"، وهو مزيج من اثنين من الأجسام المضادة.
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