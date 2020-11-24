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ولاية بنسلفانيا تصدق رسمياً على فوز جو بايدن بالانتخابات

Lebanon 24
24-11-2020 | 21:30
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صدقت حاكم ولاية بنسلفانيا، الثلاثاء، على نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية التي أظهرت فوز الرئيس المنتخب جو بايدن على منافسه دونالد ترامب.


وكتب حاكم الولاية توم وولف في تغريدة على حسابه في تويتر: "اليوم تمت المصادقة على نتائج انتخابات الثالث من نوفمبر في ولاية بنسلفانيا لمنصب الرئيس ونائب رئيس الولايات المتحدة".
 
 
وذكر أن مسؤولة الانتخابات في الولاية كاثرين بوكفار "أكدت النتائج اليوم"، موضحا أنه وقع في ضوء ذلك الوثيقة التي تؤكد فوز بايدن ونائبة الرئيس المنتخب كامالا هاريس في الولاية.
وتمتلك ولاية بنسلفانيا 20 صوتاً في المجمع الانتخابي. وكان ترامب قد فاز بأصوات ولاية بنسلفانيا خلال الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2016 ونافسته فيها هيلاري كلينتون.
وكانت ولاية بنسلفانيا محورا لمحاولات ترامب القانونية لإبطال نتائج الانتخابات.
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