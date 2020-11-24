الفلبين تهدف لتطعيم 60 مليون مواطن ضدّ كورونا العام المقبل

أعلن مسؤولون في الفلبين أن حوالى 60 مليون فلبيني سيتم تطعيمهم ضدّ فيروس "كورونا" المستجد العام المقبل، في حين أن كلفة ذلك تزيد عن 73 مليار بيزو (1.4 مليار دولار)، وذلك لتطوير مناعة غالبية الفلبينيين.

وقال كارليتو غالفيز جونيور، الذي يشرف على جهود الحكومة لتأمين اللقاحات، الاثنين، إن "المفاوضات جارية مع 4 شركات أدوية غربية وصينية، ومن بينها فايزر الأمريكية، وشركة سينوفاك بايوتك الصينية المحدودة، لتأمين اللقاحات أوائل العام المقبل".

ولفت إلى أنّ شركة "أسترازينيكا"، ومقرها المملكة المتحدة، يمكن أن تلتزم بتوفير ما يصل إلى 20 مليون لقاح. وأضاف: "سنستهدف المجتمعات الأكثر ضعفاً والأكثر فقراً في المناطق المتضررة. هؤلاء ستكون لهم الأولوية في التحصين".

وكان الرئيس رودريغو دوتيرتي قال إنه "يريد إعطاء الأولوية لأفراد الشرطة والجيش بسبب تضحياتهم، بما في ذلك أعمال الاستجابة للكوارث". وأضاف: "أنا بحاجة إلى جيش وشرطة سليمين لأنهم إذا مرضوا جميعاً، فلا أحد يمكنني الاعتماد عليه".