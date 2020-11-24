بايدن: أميركا جاهزة لقيادة العالم





وأضاف، في مؤتمر صحفي من ويلمينغتون بديلاوير، أنه "حان الوقت لرأب الصدع بين الأميركيين، وتوحيد البلاد"، مشيرا إلى أن "الولايات المتحدة أكثر قوة حين تعمل مع حلفائها".



وأعلن بايدن أسماء مرشحين في إدارته، وقال: "إن من سيعمل معي له خبرات وكفاءات عالية"، لافتا إلى أن فريقه "يعكس أن أميركا عادت، وهي جاهزة لقيادة العالم وعدم الانسحاب منه".



وزاد أن أنتوني بلينكن، هو الأكثر استعدادا لتولي حقيبة الخارجية بفضل خبراته المتعددة، وأن المرشح لوزارة الأمن الداخلي، أليخاندرو مايركاس سيلعب دورا أساسيا في إصلاح الوزارة.



وعن ترشيح اسم جون كيري، وزير الخارجية في عهد أوباما، ممثلا خاصا لشؤون المناخ، قال بايدن إن "كيري سيتحدث بلسان أميركا في مساعينا للتصدي لقضايا المناخ".



وحول تسلم النساء لعدد من المنصب القيادية، قال بايدن: "ستكون لدينا أول امرأة تقود جهاز الاستخبارات وهي أفريل هاينز، كما سيكون لدينا ليندا توماس-غرينفيلد والتي تعتبر مؤهلة بشكل كبير لتمثل الولايات المتحدة في الأمم المتحدة". أكد الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة "جاهزة لقيادة العالم".وأضاف، في مؤتمر صحفي من ويلمينغتون بديلاوير، أنه "حان الوقت لرأب الصدع بين الأميركيين، وتوحيد البلاد"، مشيرا إلى أن "الولايات المتحدة أكثر قوة حين تعمل مع حلفائها".وأعلن بايدن أسماء مرشحين في إدارته، وقال: "إن من سيعمل معي له خبرات وكفاءات عالية"، لافتا إلى أن فريقه "يعكس أن أميركا عادت، وهي جاهزة لقيادة العالم وعدم الانسحاب منه".وزاد أن أنتوني بلينكن، هو الأكثر استعدادا لتولي حقيبة الخارجية بفضل خبراته المتعددة، وأن المرشح لوزارة الأمن الداخلي، أليخاندرو مايركاس سيلعب دورا أساسيا في إصلاح الوزارة.وعن ترشيح اسم جون كيري، وزير الخارجية في عهد أوباما، ممثلا خاصا لشؤون المناخ، قال بايدن إن "كيري سيتحدث بلسان أميركا في مساعينا للتصدي لقضايا المناخ".وحول تسلم النساء لعدد من المنصب القيادية، قال بايدن: "ستكون لدينا أول امرأة تقود جهاز الاستخبارات وهي أفريل هاينز، كما سيكون لدينا ليندا توماس-غرينفيلد والتي تعتبر مؤهلة بشكل كبير لتمثل الولايات المتحدة في الأمم المتحدة".

وزير الخارجية الأميركي المقبل، أنتوني بلينكن، دعا في كلمة له إلى التعاون الدولي، وأضاف: "كما قال الرئيس المنتخب لا يمكن أن نحل كل مشاكل العالم لوحدنا ولكننا نحتاج إلى الشراكة".



وأعلنت السفيرة الأميركية المقبلة لدى الأمم المتحدة غرينفيلد "عودة تعددية الأقطاب وعودة الدبلوماسية".

أما الممثل الخاص لشؤون المناخ، جون كيري، فدعا في كلمة له إلى "طموح أكبر" في مكافحة التبدل المناخي، بينما حددت نائبة الرئيس المنتخب، كامالا هاريس، الأولويات أمام البلاد بـ "أن هناك تحديات عدة أمامنا أولها السيطرة على الجائحة ومن ثم إعادة فتح الاقتصاد بشكل مسؤول".