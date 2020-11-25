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عربي-دولي
هكذا علّق بايدن على التوقعات بأن يكون عهده "ولاية ثالثة لأوباما"
Lebanon 24
25-11-2020
|
06:31
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صرح الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن بأن ولايته الرئاسية لن تكون بمثابة "ولاية ثالثة" للرئيس السابق باراك أوباما، الذي كان بايدن نائبا له.
وقال بايدن في تصريح لقناة "إن بي سي" الأميركية إن "هذه ليست ولاية أوباما الثالثة... لأننا أمام عالم مختلف تماما عما كان في عهد أوباما وبايدن".
وأضاف أن "الرئيس ترامب غيّر المشهد"، وأن الوضع كان عبارة عن "أمريكا لوحدها" وليس "أميركا أولا" خلال فترة رئاسة ترامب.
ويأتي ذلك في الوقت الذي بدأت فيه عملية الانتقال من إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى الإدارة المقبلة، على الرغم من أنه لم يتم الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية رسميا بعد.
وتجدر الإشارة إلى بايدن واجه انتقادات على نيته تعيين أشخاص كانوا في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما.
المصدر:
وكالات
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