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بومبيو: بدء عملية الانتقال في الخارجية الأميركية

Lebanon 24
25-11-2020 | 06:54
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أعلن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، مساء الثلاثاء، أن وزارته بدأت عملية الانتقال بعد أن أبلغت إدارة الخدمات العامة المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن بإمكانية بدئه تسلم السلطة رسميا.

وقال بومبيو لشبكة "فوكس نيوز" الأميركية: "بدأنا اليوم عملية الانتقال وسنفعل كل ما هو مطلوب بموجب القانون. سنقوم بهذا العمل".
وأضاف: "لم يتواصل بعد مع توني بلينكن مرشح بايدن بوزارة الخارجية".
وأبلغت إدارة الخدمات العامة الأميركية بايدن رسميا بأنه سيتلقى الأموال اللازمة وفقا للقانون لتسيير المرحلة الانتقالية، ما يعني أنها اعترفت أخيرا بفوزه بالانتخابات.
وفي وقت سابق، قال مسؤول في الإدارة الأميركية إن البيت الأبيض وافق على تلقي الرئيس المنتخب جو بايدن تقارير المخابرات السرية اليومية، التي تُرفع للرئيس.

ويعني القرار أن بايدن سيتمكن من الاطلاع على أحدث معلومات أجهزة المخابرات بشأن تهديدات الأمن القومي الرئيسية في جميع أنحاء العالم.
والاثنين، وجه ترامب فريقه للتعاون مع الرئيس المنتخب، جو بايدن، خلال المرحلة الانتقالية، رغم خططه لمواصلة إقامة دعاوى قانونية.
وأكد ترامب في تغريدة على "تويتر" أنه سيوصي رئيسة إدارة الخدمات العامة الأميركية، إميلي ميرفي، "بالقيام بما يلزم فيما يتعلق بالانتقال الرسمي للسلطة".
وأضاف ترامب "أود أن أشكر إميلي ميرفي في إدارة الخدمات العامة على تفانيها وولائها لبلدنا. لقد تعرضت للمضايقة والتهديد وسوء المعاملة. ولا أريد أن أرى ذلك يحدث لها أو لعائلتها أو لموظفي الإدارة".
وتابع: "قضيتنا تمضي بقوة وسنواصل المعركة. أنا أؤمن أننا سننتصر، لكن لمصلحة بلادنا، أوصى بأن تقوم إميلي وفريقها بما يلزم عمله فيما يتعلق بالبروتوكولات الأولية وأبلغت فريقي بأن يقوم بالشيء ذاته".
المصدر: سكاي نيوز عربية
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