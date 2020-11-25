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سانا: عدوان إسرائيلي على جنوب القنيطرة.. والدفاعات السورية تتصدى (فيديو)

Lebanon 24
25-11-2020 | 07:24
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أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بوقوع عدوان إسرائيلي ليلا على منطقة جبل المانع قرب قرية رويحينة جنوب القنيطرة.

 

وأكد مراسل مراسل "سانا" أن العدوان الإسرائيلي استهدف محيط جبل المانع بريف دمشق".

 

ونشر التلفزيون الرسمي السوري مقطع فيديو يظهر تصدي الدفاعات الجوية السورية للغارات الإسرائيلية في محيط جبل المانع بريف دمشق.

 

وأكد مصدر عسكري سوري أنه "في تمام الساعة 23.50 من ليل الثلاثاء الأربعاء، قام العدو الاسرائيلي بتوجيه ضربة جوية من اتجاه الجولان السوري المحتل باتجاه جنوب دمشق، واقتصرت الخسائر على الماديات".

 

وكان آخر هجوم إسرائيلي على الأراضي السورية، الأربعاء 18 /تشرين الثاني الجاري، حيث تصدت وسائط الدفاع الجوي السوري، لقصف إسرائيلي في سماء العاصمة دمشق، ولكن الغارات أسفرت عن استشهاد ثلاثة عسكريين وجرح جندي، ووقوع بعض الخسائر المادية.

 

المصدر: سبوتنيك

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