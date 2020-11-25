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عربي-دولي
استهداف أرامكو.. صور تكشف حجم الأضرار التي ألحقها هجوم الحوثيين
Lebanon 24
25-11-2020
|
08:00
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تناقلت وسائل إعلام صور الأضرار التي أحدثها هجوم الحوثيين على محطة لتوزيع المنتجات البترولية في شمال مدينة جدة تابعة لشركة "أرامكو" النفطية.
وعرضت وكالة "رويترز" في مجموعة صور الأضرار التي تعرض لها خزان النفط في المنشأة النفطية بعد الهجوم.
وأكد مسؤول في "أرامكو"، أن العملاء لم يتأثروا بهجوم شنه الحوثيون باليمن على محطة لتوزيع المنتجات البترولية في شمال مدينة جدة. وعن الأضرار التي أحدثها الهجوم، قال المسؤول، إن صهريجا توقف عن العمل، وذلك من بين 13 صهريجا بالمنشأة.
ووصف المسؤول المنشأة بأنها منشأة حيوية توزع أكثر من 120 ألف برميل من المنتجات البترولية يوميا، مضيفا أنه أمكن إخماد الحريق الناجم عن الهجوم في حوالي 40 دقيقة دون إصابة أحد.
وأشار المسؤول إلى أن الصاروخ أصاب صهريج التخزين من أعلى مما تسبب في "أضرار جسيمة" بسقف الصهريج وأحدث فجوة باتساع نحو مترين. وظهرت علامات سوداء وبعض الأضرار حول حافته العلوية.
وكان الحوثيون قد أعلنوا عن تنفيذ "عملية نوعية" استهدفت منشأة لـ"أرامكو" في جدة، وكثف الحوثيون هجماتهم على المملكة منذ بداية 2019.
المصدر: وكالات
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