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الناخبون تكفلوا بمصاريفه.. "مرشح الغلابة" يكتسح بانتخابات مجلس النواب المصري

Lebanon 24
25-11-2020 | 12:00
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أظهرت النتائج الأولية لانتخابات مجلس النواب بالبحيرة في مصر، حصول أحمد حلمي الشيشينى المستقل الملقب بـ"مرشح الغلابة"على أكثر من 59 ألف صوت وحصوله على المركز الأول بين منافسيه.

 

ويأتي هذا النجاح الساحق للمرشح المستقل الملقب بـ"مرشح الغلابة" بالانتخابات وتغلبه على منافسيه الأقوياء من ذوى الخبرة السياسية للمرة الأولى.

 

ويعتمد أحمد الشيشينى الذي يحمل مؤهلا جامعيا ويعمل فى أحد ملاعب كرة القدم، على الشباب الذين قدموا له الدعم المادي والمعنوي خاصة أبناء قريته النجيلة حتى وصل الأمر إلى جمع رسوم تقديمه في الانتخابات ليكون سفيرا لهم في البرلمان والتعبير بصدق عن أحلامهم ومطالبهم المشروعه.

 

 وكانت اللجنة العامة المشرفة على جولة الإعادة بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، أعلنت البيان الإحصائى للنتائج الأولية لفرز الأصوات بالدائرة التاسعة ومقرها مركز كوم حمادة بالبحيرة، وتضمن البيان الإحصائي حصول المرشح عاصم عبد العزيز مرشد على 51630 صوتا، والمرشح أحمد حلمي الشيشيني على 95464 صوتا، والمرشح طلبة أحمد ثابت النحال على 55010 صوتا، ومحمد سمير بلتاجي على 43324 صوتا.

 

وبلغ عدد الناخبين اللذين أدلوا بأصواتهم باللجان الانتخابية 107394 ناخبا، وبلغت عدد الأصوات الصحيحة 104714 صوتا، فيما جاءت الأصوات الباطلة 4680 صوتا.

 

المصدر: روسيا اليوم
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