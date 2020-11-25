عربي-دولي

اسئلة حول بيانات "حماس"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
25-11-2020 | 11:29
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سأل مراقبون عن السبب الذي يدفع حركة المقاومة الاسلامية - حماس الى اصدار بيانات سريعة وفورية بعد اي قصف اسرائيلي يستهدف سوريا؟

واشارت المصادر الى انه قد يكون هناك مبادرات وساطة بين الطرفين تدفع الى تزخيم الواقع السياسي بمثل هذه البيانات التضامنية.
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خاص "لبنان 24"

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