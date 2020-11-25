اسئلة حول بيانات "حماس"





سأل مراقبون عن السبب الذي يدفع حركة المقاومة الاسلامية - حماس الى اصدار بيانات سريعة وفورية بعد اي قصف اسرائيلي يستهدف سوريا؟



واشارت المصادر الى انه قد يكون هناك مبادرات وساطة بين الطرفين تدفع الى تزخيم الواقع السياسي بمثل هذه البيانات التضامنية.