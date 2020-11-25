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خامنئي يتحدث عن "هبة إلهية" تدافع عن الشعب الإيراني

Lebanon 24
25-11-2020 | 19:30
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قال المرشد الأعلى في إيران، آية الله السيد علي خامنئي إن "قوات التعبئة "البسيج" هي ثروة كبيرة وهبة إلهية للشعب الإيراني وان الأعداء كانوا وسيظلون يفكرون دائما في تقويضها أو عرقلة نشاطها".".

وفي بيان بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس منظمة التعبئة الشعبية، قال الخامنئي: "التعبئة إرث كبير ورائع من الإمام الخميني، ومظهر من مظاهر الاقتدار الوطني الذي يجسد قيم الإخلاص والبصيرة والجهاد"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وأضاف أن اسم التعبئة يذكر في كل مكان ويتجلى وجودها دفاعا عن الوطن واستقلاله واستقراره، وفي الخدمات الحيوية على المستوى الوطني، وفي قيادة الأنشطة العلمية والتقنيات الجديدة، وفي مناهج القيم وفي خلق اجواء معنوية.

وأردف المرشد الأعلىالإيمان والعزم والشعور بالمسؤولية والثقة بالنفس هي الميزات الأساسية لقوات التعبئة وهذه هي من نِعَم الله التي يجب الحفاظ عليها وشكر الباري تعالى عليها.

المصدر: وكالات
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