عربي-دولي

طهران تفرج عن بريطانية أسترالية متهمة بالتجسس... ما هو المقابل؟

Lebanon 24
25-11-2020 | 20:30
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أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بأن طهران أطلقت سراح المواطنة البريطانية الأسترالية كايلي مور جيلبرت، التي اعتقلت في 2018 بتهمة التجسس، مقابل الإفراج عن 3 تجار إيرانيين احتجزوا في الخارج بتهمة انتهاك العقوبات.

وذكر التلفزيون الرسمي أن "إيران تبادل جاسوسة تحمل الجنسية المزدوجة (البريطانية - الأسترالية) مع ثلاثة تجار إيرانيين تم اعتقالهم خارج البلاد بتهمة انتهاك العقوبات". 

وكانت مور جيلبرت التي تعمل متخصصة في الشؤون السياسية للشرق الأوسط بجامعة ملبورن قد احتجزت في إيران في  أيلول 2018. وصدر ضدها حكم بالسجن 10 سنوات بتهمة التجسس.

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