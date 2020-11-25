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في أعلى حصيلة.. أميركا تسجل 2000 وفاة بكورونا يوميا!

Lebanon 24
25-11-2020 | 22:00
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تجاوزت الوفيات اليومية جراء كورونا في الولايات المتحدة الألفي حالة لأول مرة منذ أيار، فيما تعج المستشفيات في أنحاء البلاد بمصابي الفيروس مما ينذر بزيادة مرتقبة في الوفيات.

وسجلت حصيلة الوفيات 2157 أمس الثلاثاء بمعدل وفاة كل 40 ثانية فيما بلغت الإصابات اليومية 170 ألفا. وقال خبراء إن الأعداد قد تزيد نظرا لتحدي ملايين الأميركيين التحذيرات والسفر لعطلة عيد الشكر يوم الخميس.

وتجاوز عدد من دخلوا المستشفيات للعلاج من كوفيد-19 أمس الثلاثاء 87 ألفا وهو أعلى معدل على الإطلاق.

ومن المنتظر أن تصدر إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية قرارها بشأن الاستخدام العاجل للقاح الذي تنتجه شركة فايزر للوقاية من كوفيد-19 في العاشر من كانون الاول.

وتعهد الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن بأن تكون مكافحة الجائحة على قمة أولوياته عندما يتولى منصبه في 20 كانون الثاني وسيلقي كلمة بهذا الشأن اليوم الأربعاء.

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