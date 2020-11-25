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مجلس الأمن القومي: سنتخذ كل الخطوات اللازمة ضد تفتيش السفينة التركية في إطار عملية إيريني

Lebanon 24
25-11-2020 | 23:45
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أكد مجلس الأمن القومي التركي، أنه سيتخذ "الخطوات اللازمة في كل المجالات ضد تفتيش السفينة التركية في إطار عملية "إيريني" في البحر المتوسط، مشيرا الى "أننا نعتبر ما قامت به القوات المشاركة بعملية "إيريني"، تدخلا أحادي الجانب، ضد سفينة تركية، وأن الأمر يتعارض مع القانون الدولي وعلاقات التحالف".

وأكد المجلس، على أنه "لن يتم السماح أبدا بإنشاء ممر إرهابي في الحدود الجنوبية للبلاد".

استدعت وزارة الخارجية التركية، الاثنين، سفيري الاتحاد الأوروبي وإيطاليا والقائم بالأعمال الألماني وسلمتهم مذكرة احتجاج على محاولة تفتيش سفينة تركية بالمتوسط، بحثا عن أسلحة متوجهة إلى ليبيا.

وأكد الجيش الألماني، الأسبوع الماضي، أن تركيا منعت قوات ألمانية تعمل ضمن مهمة عسكرية للاتحاد الأوروبي من تفتيش سفينة شحن تركية "يعتقد أنها تنقل أسلحة إلى ليبيا".

وأعتبرت وزيرة الدفاع الألمانية أنيغريت كرامب كارينباور، أن "الاتهامات التركية ضد الجنود الألمان الذين يتصرفون نيابة عن البعثة العسكرية للاتحاد الأوروبي "إيرني" غير مبررة".

المصدر: روسيا اليوم
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