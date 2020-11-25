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عربي-دولي
الحرس الثوري يرد على احتمالات تنفيذ أميركا عملا عسكريا ضد إيران
Lebanon 24
25-11-2020
|
22:30
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قال قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، اليوم الأربعاء، إن الحرب العسكرية خارجة عن خيارات الجيش الأميركي.
وأضاف سلامي في رسالة بمناسبة ذكرى تشكيل التعبئة: "نحن جميعًا إلى جانب الشعب ونخدمهم بأمر قائدنا وهذا هو تقليد التعبئة"، بحسب ما ذكر موقع "irna" الإيراني.
وأكد سلامي: "إن قوات التعبئة تتحلى بقيم كبيرة بما فيها الشرف والكرامة والتضحية بالنفس ولدى التعبويين أيضًا عظمة إلهية وقلوبهم مطمئنة بذكر الله"، بحسب الموقع.
وتابع: "إن التعبويين لا يخافون من أي عدو، في الوقت نفسه إنهم يجسدون جمال الرحمة والمحبة، وانطلاقا من ذلك عندما يفكر العدو بضرب نظامنا يشعر بالإحباط وخيبة الأمل".
وأشار سلامي إلى أن "الحرب العسكرية خارجة عن خيارات العدو وهذه هي الحقيقة، وأنه استهدف شعبنا وديننا وثقافتنا ومعيشتنا وصحتنا".
وختم حديثه، قائلا: "نحن نقف حتى النهاية، ونهاية هذه المقاومة هي الانحدار الكامل للعدو الذي نراه اليوم وهو يشهد غروب الشمس، بينما شمس ثورتنا ساطعة في سماء عزة هذه الأمة".
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