تحذير من اضطراب البحر في الخليج.. الموج سيرتفع مترين!

حذر "المركز الوطني" الإماراتي للأرصاد مرتادي البحر في الخليج من اضطرابه نتيجة رياح شرقية نشطة، تصل سرعتها إلى 45 كم بالساعة.



وتوقع المركز في بيان له أن يتراوح ارتفاع الموج إلى بين 4 و7 أقدام أي نحو مترين في عمق الخليج.