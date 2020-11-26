بعد 6 أشهر.. الولايات المتحدة تعود لـ"أسوأ" أرقام "كورونا"





وأظهرت بيانات الجامعة التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن جائحة كوفيد-19 أنّه بين الساعة 20:30 من مساء الثلاثاء والساعة 20:30 من مساء الأربعاء (00:30 توقيت غرينيتش الخميس) سجّلت الولايات المتحدة 2439 حالة وفاة وحوالى 200 ألف إصابة جديدة بالفيروس. سجّلت الولايات المتّحدة، مساء الأربعاء، وفاة أكثر من 2400 شخص من جرّاء فيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، في حصيلة يومية هي الأعلى على الإطلاق في هذا البلد منذ أكثر من 6 أشهر، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز.وأظهرت بيانات الجامعة التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن جائحة كوفيد-19 أنّه بين الساعة 20:30 من مساء الثلاثاء والساعة 20:30 من مساء الأربعاء (00:30 توقيت غرينيتش الخميس) سجّلت الولايات المتحدة 2439 حالة وفاة وحوالى 200 ألف إصابة جديدة بالفيروس.

ولم يمنع بلوغ حالات دخول المستشفيات للعلاج من كوفيد-19 مستويات قياسية وزيادة الوفيات الناجمة عن المرض الأميركيين من السفر قبل يوم من عطلة عيد الشكر، الخميس، مما يثير مخاوف من أن يؤدي انتشار فيروس كورونا دون ضابط حاليا إلى مزيد من العدوى في عيد الميلاد.

وتجاوزت الوفيات اليومية جراء الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الألفين لأول مرة منذ مايو ووصلت حالات دخول المستشفيات إلى مستوى قياسي بلغ 88 ألفا مع تسجيل البلاد 2.3 مليون إصابة جديدة في الأسبوعين الماضيين فقط.

وعادة ما تسبب الزيادة الحادة في الإصابات ارتفاعا في الوفيات بعدها بأسابيع.



وحث مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي، المواطنين على الحد من تجمعات عيد الشكر قدر الإمكان وشدد على الحاجة إلى "الصبر" على وضع الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي وتجنب الحشود، خاصة في الأماكن المغلقة.

وقال لقناة "إيه.بي.سي نيوز" اليوم الأربعاء "إذا فعلتم هذه الأشياء فسوف نتغلب على الأزمة. وذلك هو ندائي الأخير قبل العطلة".

ومن المنتظر أن تصدر إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية قرارها بشأن الاستخدام العاجل للعقار الذي تنتجه شركة فايزر للوقاية من كوفيد-19 في العاشر من ديسمبر.

وتعهد الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، بأن تكون مكافحة الجائحة على قمة أولوياته عندما يتولى منصبه في 20 كانون الثاني وسيلقي كلمة بهذا الشأن الأربعاء.