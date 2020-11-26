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مقتل أحد ضباط المخابرات الأميركية في الصومال

Lebanon 24
26-11-2020 | 09:15
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قالت شبكة "سي إن إن" الأميركية إن ضابطا في وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي إيه) لقي مصرعه متأثرا بجروح أصيب بها خلال مهمة في الصومال نهاية الأسبوع الماضي.
جاء ذلك حسبما نقلته الشبكة عن مسؤول كبير سابق في الإدارة الأميركية أوضح أن الضابط المخابرات القتيل كان ضابطا سابقا في البحرية الأمبركية، فيما لم يتم الإعلان عن هوية الضابط.

يأتي ذلك بالتزامن بعد إعلان الرئيس  دونالد ترامب اعتزامه سحب القوات الأميركية من الصومال. وأشارت وكالة بلومبرغ إلى أن انسحاب الجيش سيسمح لترامب بالوفاء بوعده بإعادة الجنود الأميركيين إلى الوطن.
وكان الرئيس الصومالي محمد فارماجو قد كتب على تويتر: "الدعم العسكري الأمريكي للصومال سمح لنا بمحاربة (الجماعات الإرهابية) كحركة الشباب، بشكل فعال وضمان سلامة القرن الأفريقي".

وشدد على أن النصر لا يمكن تحقيقه إلا من خلال "شراكة أمنية أميركية صومالية جارية" و "دعم بناء القدرات".

وتساعد الولايات المتحدة السلطات الصومالية في محاربة جماعة "الشباب المتطرفة"، التي لها علاقات وثيقة مع تنظيم القاعدة الإرهابي الدولي (المحظور في روسيا).

ووفقا لتقارير وسائل الإعلام الأميركية، يوجد حاليا ما يصل إلى 700 جندي أميركي في الصومال. وفي العام الماضي، أفادت التقارير أن الولايات المتحدة تخطط لتقليل وجودها العسكري في الصومال وتقليل الضربات الجوية ضد الحركة.
المصدر: سبوتينك
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