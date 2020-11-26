مقتل أحد ضباط المخابرات الأميركية في الصومال

قالت شبكة "سي إن إن" الأميركية إن ضابطا في وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي إيه) لقي مصرعه متأثرا بجروح أصيب بها خلال مهمة في الصومال نهاية الأسبوع الماضي.





يأتي ذلك بالتزامن بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب اعتزامه سحب القوات الأميركية من الصومال. وأشارت وكالة بلومبرغ إلى أن انسحاب الجيش سيسمح لترامب بالوفاء بوعده بإعادة الجنود الأميركيين إلى الوطن. جاء ذلك حسبما نقلته الشبكة عن مسؤول كبير سابق في الإدارة الأميركية أوضح أن الضابط المخابرات القتيل كان ضابطا سابقا في البحرية الأمبركية، فيما لم يتم الإعلان عن هوية الضابط.يأتي ذلك بالتزامن بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب اعتزامه سحب القوات الأميركية من الصومال. وأشارت وكالة بلومبرغ إلى أن انسحاب الجيش سيسمح لترامب بالوفاء بوعده بإعادة الجنود الأميركيين إلى الوطن.