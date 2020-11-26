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ضبط أكثر من 90 طنا من الكوكايين في عملية مشتركة لـ29 دولة

Lebanon 24
26-11-2020 | 10:30
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أعلن الرئيس الكولومبي إيفان دوكي عن ضبط أكثر من 90 طنا من مخدرات الكوكايين أثناء المرحلة السادسة من عملية "أوريون" الأمنية التي تشارك فيها 29 دولة.

وقال دوكي في خطاب له يوم الأربعاء، إنه "تم ضبط 90.7 طن من الكوكايين خلال المرحلة السادسة من عملية "أوريون". وأن هذه العملية متعددة الجنسيات تنقذ حياة الناس"، مشيرا إلى أن هذه الكمية من المخدرات كانت كافية لـ250 مليون جرعة.

ويشار إلى أن عملية "أوريون" لمحاربة المخدرات بدأت في عام 2018 واستمرت المرحلة السادسة منها من 15 أيلول إلى 30 تشرين الاول الماضي.

وأسفرت هذه المرحلة أيضا عن ضبط أكثر من 18 طنا من الماريجوانا وتوقيف 413 شخصا من مختلف الجنسيات.

كما تم حجز 7 طائرات و76 قاربا و5 غواصات، كانت تستخدم لتهريب المخدرات.

ومنذ انطلاق العملية قامت الدول المشاركة فيها بضبط أكثر من 284 طنا من الكوكايين و63 طنا من الماريجوانا.
المصدر: روسيا اليوم
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