20
o
بيروت
16
o
طرابلس
17
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
14
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
16
o
بشري
20
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
رئيس دولة الإمارات: معاهدة السلام مع إسرائيل تعدّ رافداً من روافد السلام
Lebanon 24
26-11-2020
|
13:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، اليوم الخميس، أنّ معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل "تعدّ رافداً من روافد السلام في المنطقة".
وقال الشيخ خليفة في كلمة بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي السابع عشر للمجلس الوطني الاتحادي: "تعلمون أن الأهمية الاستراتيجية لمنطقتنا جعلت أمنها واستقرارها جزءاً من الأمن والاستقرار الدوليين"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
وأضاف: "وكان علينا أن نكيف دائماً سياستنا مع ما يدعم مرتكزات أمن واستقرار دولتنا ومنطقتنا، على قاعدة الالتزام بمبادئ القانون الدولي، والتعايش السلمي وحل الخلافات بالحوار".
وتابع: "وفي هذا السياق جاء الاتفاق الإبراهيمي رافداً من روافد السلام، يدعم طموحات شعوب المنطقة لتحقيق الرخاء والتقدم".
وفي يتعلق بجائحة "كورونا" قال رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة إنّه "ومنذ شهر شباط الماضي، نواجه مع العالم بأسره جائحة كورونا والآثار المترتبة عليها".
وأضاف: "لقد غيرت الجائحة كل شيء في حياة البشر وأوضاع الدول وبدلت أولويات الحكومات، وتسببت بجمود الاقتصاد العالمي، وكان أداء دولتنا في مواجهة الجائحة نموذجيا وفي مستوى تقدمها، ومكانتها، وقدرتها على الإنجاز".
ولفت إلى أنّ "هذا المستوى تعزّز بمواصلة نهجنا في العطاء، حيث قدمنا مساعدات طبية وإغاثية لأكثر من مائة دولة في العالم، كما تعزز بمضينا قدماً في برنامج الطاقة النووية السلمية، والبدء بتشغيل مفاعلات محطة براكة، ومضينا في برنامجنا الفضائي بإطلاق مسبار الأمل نحو المريخ".
وأكد الشيخ خليفة على مواصلة الإمارات العمل على مكافحة الوباء، داعياً المواطنين والمقيمين إلى تجديد الالتزام بإجراءات الوقاية، ومتابعة تعليمات الجهات المختصة والامتثال لها.
المصدر:
وكالات
تابع
الأكثر قراءة
الدولار يسجل ارتفاعا جديداً.. إليكم تسعيرة السوق السوداء
Lebanon 24
الدولار يسجل ارتفاعا جديداً.. إليكم تسعيرة السوق السوداء
09:20 | 2020-11-26
26/11/2020 09:20:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتشار فيديو عن "فضيحة" تخلي عادل كرم عن ابنه.. وسام حنا يخرج عن صمته ويرد
Lebanon 24
بعد انتشار فيديو عن "فضيحة" تخلي عادل كرم عن ابنه.. وسام حنا يخرج عن صمته ويرد
15:00 | 2020-11-25
25/11/2020 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إعادة فتح البلاد ستكون تدريجية.. وماذا عن المدارس والمفرد مجوز؟
Lebanon 24
إعادة فتح البلاد ستكون تدريجية.. وماذا عن المدارس والمفرد مجوز؟
06:08 | 2020-11-26
26/11/2020 06:08:56
Lebanon 24
Lebanon 24
الجمهور يُعجب بصورة لابنة "أبو عصام" في يوم زفافها
Lebanon 24
الجمهور يُعجب بصورة لابنة "أبو عصام" في يوم زفافها
15:00 | 2020-11-25
25/11/2020 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اخطار للجيش الإسرائيلي... استعدوا لهجوم أميركي محتمل ضد إيران
Lebanon 24
اخطار للجيش الإسرائيلي... استعدوا لهجوم أميركي محتمل ضد إيران
21:15 | 2020-11-25
25/11/2020 09:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
14:30 | 2020-11-26
رسالة من نتنياهو إلى ملك البحرين.. هذا ما جاء فيها
14:00 | 2020-11-26
أنقرة تصدر أحكاماً بالسجن المؤبّد بحقّ متورّطين بمحاولة الإنقلاب الفاشلة!
13:30 | 2020-11-26
البابا فرنسيس يتذكّر مارادونا.. ويصلّي لأجله! (فيديو)
12:30 | 2020-11-26
اتهام 4 تلاميذ إضافيين في قضية مقتل أستاذ بقطع الرأس في فرنسا
12:00 | 2020-11-26
مواقفها متشددة من سوريا والشرق الأوسط.. هل تقود فلورنوي البنتاغون؟
11:30 | 2020-11-26
بعد حادثة الزورقين.. البحرين توجه اللوم إلى قطر: سلوك غير مبرر
فيديو
البابا فرنسيس يتذكّر مارادونا.. ويصلّي لأجله! (فيديو)
Lebanon 24
البابا فرنسيس يتذكّر مارادونا.. ويصلّي لأجله! (فيديو)
13:30 | 2020-11-26
26/11/2020 14:44:31
Lebanon 24
Lebanon 24
ميزة تهم الملايين تصل عددا أكبر من هواتف سامسونغ
Lebanon 24
ميزة تهم الملايين تصل عددا أكبر من هواتف سامسونغ
09:00 | 2020-11-26
26/11/2020 14:44:31
Lebanon 24
Lebanon 24
سانا: عدوان إسرائيلي على جنوب القنيطرة.. والدفاعات السورية تتصدى (فيديو)
Lebanon 24
سانا: عدوان إسرائيلي على جنوب القنيطرة.. والدفاعات السورية تتصدى (فيديو)
07:24 | 2020-11-25
26/11/2020 14:44:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact