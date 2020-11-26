عربي-دولي

رئيس دولة الإمارات: معاهدة السلام مع إسرائيل تعدّ رافداً من روافد السلام

Lebanon 24
26-11-2020 | 13:00
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أكد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، اليوم الخميس، أنّ معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل "تعدّ رافداً من روافد السلام في المنطقة".

وقال الشيخ خليفة في كلمة بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي السابع عشر للمجلس الوطني الاتحادي: "تعلمون أن الأهمية الاستراتيجية لمنطقتنا جعلت أمنها واستقرارها جزءاً من الأمن والاستقرار الدوليين"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وأضاف: "وكان علينا أن نكيف دائماً سياستنا مع ما يدعم مرتكزات أمن واستقرار دولتنا ومنطقتنا، على قاعدة الالتزام بمبادئ القانون الدولي، والتعايش السلمي وحل الخلافات بالحوار".

وتابع: "وفي هذا السياق جاء الاتفاق الإبراهيمي رافداً من روافد السلام، يدعم طموحات شعوب المنطقة لتحقيق الرخاء والتقدم".
 
وفي يتعلق بجائحة "كورونا" قال رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة إنّه "ومنذ شهر شباط الماضي، نواجه مع العالم بأسره جائحة كورونا والآثار المترتبة عليها".

وأضاف: "لقد غيرت الجائحة كل شيء في حياة البشر وأوضاع الدول وبدلت أولويات الحكومات، وتسببت بجمود الاقتصاد العالمي، وكان أداء دولتنا في مواجهة الجائحة نموذجيا وفي مستوى تقدمها، ومكانتها، وقدرتها على الإنجاز".

ولفت إلى أنّ "هذا المستوى تعزّز بمواصلة نهجنا في العطاء، حيث قدمنا مساعدات طبية وإغاثية لأكثر من مائة دولة في العالم، كما تعزز بمضينا قدماً في برنامج الطاقة النووية السلمية، والبدء بتشغيل مفاعلات محطة براكة، ومضينا في برنامجنا الفضائي بإطلاق مسبار الأمل نحو المريخ".

وأكد الشيخ خليفة على مواصلة الإمارات العمل على مكافحة الوباء، داعياً المواطنين والمقيمين إلى تجديد الالتزام بإجراءات الوقاية، ومتابعة تعليمات الجهات المختصة والامتثال لها.
 
المصدر: وكالات
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