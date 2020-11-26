البابا فرنسيس يتذكّر مارادونا.. ويصلّي لأجله! (فيديو)

أعلن الفاتيكان أنّ البابا فرنسيس يتذكر أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا بحبّ ويصلي من أجله، واصفاً أسطورة كرة القدم العالمية بـ"شاعر كرة القدم".وبحسب ما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن وكالة "أسوشيتد برس"، فقد قال المتحدث باسم الفاتيكان ماتيو بروني: "أُبلغ البابا بوفاة دييغو مارادونا، وهو يتذكر المرات التي قابله فيها في السنوات الماضية بكل حبّ، ويذكره في صلواته كما فعل في الأيام الماضية عندما علم بحالته".كما نشر موقع الفاتيكان الإخباري الرسمي قصة وفاة مارادونا على صفحته الرئيسية، مرفقة بفيديو لأحد اللقاءات بين البابا فرنسيس ومارادونا.والتقى مارادونا، الذي توفي أمس الأربعاء في منزله بالأرجنتين إثر أزمة قلبية، بالبابا عدة مرات في الفاتيكان بعد انتخاب فرنسيس في 2013 كأول بابا من أميركا اللاتينية.وكانت وسائل إعلام أرجنتينية قد أعلنت، أمس، وفاة أسطورة كرة القدم العالمية، دييغو أرماندو مارادونا عن عمر يناهز الـ60 عاماً.وأشارت إلى أن مارادونا كان يعاني من تدهور حالته الصحية، عقب إجرائه عملية جراحية في رأسه، يوم 30 تشرين الأول.ويعد مارادونا واحداً من أساطير كرة القدم في العالم، إلا أن حياة الأسطورة الأرجنتينية تخللتها العديد من المشاكل الصحية، كادت بعضها تودي بحياته.وعانى مارادونا في الآونة الأخيرة من أزمات صحية، وخضع لجراحة طارئة لعلاج تجمع دموي بالمخ قبل أسابيع.وغادر لاعب "برشلونة" و"نابولي" و"بوكا جونيورز" السابق المستشفى يوم 11 تشرين الثاني الجاري وانتقل إلى مركز تأهيل لعلاجه من إدمان الكحوليات.