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أنقرة تصدر أحكاماً بالسجن المؤبّد بحقّ متورّطين بمحاولة الإنقلاب الفاشلة!

Lebanon 24
26-11-2020 | 14:00
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قضت محكمة تركية في العاصمة أنقرة، بالسجن المؤبد على شخصيات عسكرية متورطة في محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا منتصف تموز من عام 2016.

وبحسب ما ذكرت وكالة "الأناضول" شبه الرسمية، فقد أصدرت محكمة العقوبات المشددة الرابعة في أنقرة، اليوم الخميس، حكما بالسجن المؤبد المشدّد 79 مرة، على 4 أشخاص (يلقبون بالأئمة المدنيين) في منظمة "فتح الله غولن" التي تصنّفها تركية "إرهابية"، شاركوا في أحداث قاعدة "أقينجي" الجوية في أنقرة التي اعتبرت مقرًا لقيادة العسكريين الانقلابين.

وأوضحت المحكمة، أنّه تم الحكم على "الأئمة المدنيين" كمال باطماز، وهاكان تشيتشاك، وهارون بيرونتش، ونور الدين أوروتش بالسجن مدى الحياة بتهمة "محاولة الإطاحة بالنظام الدستوري" و"اغتيال الرئيس" و"القتل العمد".

وهؤلاء من الأشخاص الذين تواجدوا في القاعدة الجوية ليلة محاولة الانقلاب الفاشلة.

وقضت المحكمة بالسجن المؤبد المشدّد 3 مرات على الطيارين محمد يوردكول، وإلهامي أيغول، اللذان قصفا مديرية الأمن في العاصمة أنقرة.

وأصدرت حكماً بالسجن المؤبد المشدد 8 مرات على الطيارين محمد جاتين قبلان، وأرتان كورال، اللذان قصفا دائرة طيران الشرطة، ليلة محاولة الانقلاب.

كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد 79 مرة على كل من"بكر أرجان وان" العقيد السابق في قاعدة إنجرليك الجوية لتوفيره الوقود للمقاتلات التي ضربت أنقرة، والمقدم السابق هاكان قره قوش، الذي وجه الطيارين الانقلابيين.

وقضت المحكمة بالسجن المؤبد 79 مرة على النقيب السابق مصطفى قايغوسيز، لإرساله تعليمات لمقاتلات "أف16" بضرب مواقع في العاصمة، والرائد السابق محمد فاتح تشاوور، الذي قام بأول رحلة بطائرة "أف 16" في أنقرة.

كما قررت المحكمة فصل ملفات 6 متهمين فارين من بينهم فتح الله "غولن" زعيم التنظيم والإمام المدني عادل أوكسوز.
 

المصدر: الأناضول
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