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رسالة من نتنياهو إلى ملك البحرين.. هذا ما جاء فيها

Lebanon 24
26-11-2020 | 14:30
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تلقّى ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، برقية تعزية ومواساة من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بوفاة رئيس وزراء البحرين الراحل، الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء البحرين "بنا".
 
ووفقاً للوكالة، فقد أعرب نتنياهو في رسالته "عن خالص تعازيه وصادق مواساته لجلالة الملك المفدى في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رحمه الله". 
 
وكان الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس وزراء البحرين توفّي يوم 11 تشرين الثاني الحالي، عن عمر 85 عاماً في أحد المستشفيات في الولايات المتحدة الأميركية.
 
 
المصدر: وكالات
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