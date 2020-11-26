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عربي-دولي
من السلطان قابوس إلى الصادق المهدي.. قادة وسياسيون عرب رحلوا عن عالمنا عام 2020
Lebanon 24
26-11-2020
|
21:00
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شهد عام 2020، الذي يشرف على نهايته، رحيل قادة وسياسيين عربٍ بارزين في عدد من الدول العربية كان لهم تأثير كبير في بلدانهم على مدى سنوات، كان أوّلهم سلطان عُمان، قابوس بن سعيد الذي توفّي في العاشر من كانون الثاني 2020، أمّا آخرهم فكان رئيس الوزراء السوداني السابق وزعيم حزب "الأمة"، الصادق المهدي، الذي أعلن عن وفاته اليوم متأثراً بإصابته بفيروس "كورونا" المستجدّ.
وبحسب تقرير نشرته شبكة "سكاي نيوز"، فقد بدأت سنة 2020 بوفاة السلطان قابوس بن سعيد، في العاشر من كانون الثاني، بعد 50 عاماً قضاها في الحكم، بدءاً من العام 1970.
وفي مصر، توفي الرئيس السابق، حسني مبارك، عن 91 عاماً، وذلك يوم 25 شباط، بعد تدهور حالته الصحية، بسبب عدد من الأمراض التي كان يعاني منها.
بعده بشهر، وفي آذار تحديداً، أذيعت وفاة رئيس الوزراء التونسي الأسبق حامد القروي عن 92 عاماً.
وفقدت ليبيا، رئيس وزرائها الأسبق محمود جبريل، في الخامس من نيسان، الذي توفي في العاصمة المصرية القاهرة، على إثر إصابته بفيروس "كورونا" المستجد.
وفي المغرب، توفي في 29 أيار الوزير الأول الأسبق للبلاد والسياسي اليساري، عبد الرحمن اليوسفي، عن عمر ناهز 96 عاماً، بعد معاناة مع المرض.
وفي أواخر حزيران، كشفت وكالة الأنباء الجزائرية أنّ رئيس الحكومة الأسبق، بلعيد عبد السلام، توفي عن عمر ناهر 92 سنة.
رئيس الوزراء اليمني الأسبق عبد القادر باجمال وافته المنية في 7 أيلول عن عمر ناهز 74 عاماً.
وفي 29 أيلول أعلن الديوان الأميري بالكويت، وفاة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي كان يخضع للعلاج بإحدى المستشفيات في الولايات المتحدة منذ تموز الماضي.
ويوم 26 تشرين الأول، أفاد "حزب البعث العراقي" بوفاة نائب رئيس النظام العراقي السابق، عزة الدوري، عن 78 عاماً.
أما شهر تشرين الثاني الحالي وحده، فقد شهد وفاة 5 شخصيات سياسية عربية في كل من البحرين وموريتانيا وسوريا وفلسطين والسودان.
ففي العاشر من الشهر الحالي، توفي أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، متأثرا بإصابته بفيروس "كورونا" المستجدّ، عن عمر 65 عاماً.
بعده بيوم واحد، أعلن الديوان الملكي البحريني وفاة رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، في مستشفى مايو كلينك في الولايات المتحدة.
ويوم 16 تشرين الثاني، أفاد التلفزيون الرسمي السوري بوفاة وزير الخارجية وليد المعلم عن عمر ناهز 79 عاماً.
عقب ذلك، أعلنت الرئاسة الموريتانية، في بيان مقتضب يوم 23 تشرين الثاني، الحداد الوطني لمدة 3 أيام إثر وفاة الرئيس الأسبق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله عن عمر ناهز 82 عاماً.
وكان آخر الشخصيات السياسية العربية التي غادرت عالمنا هذه السنة هو الصادق المهدي، رئيس الوزراء السوداني الأسبق، متأثراً بإصابته بـ"كورونا".
المصدر:
سكاي نيوز
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