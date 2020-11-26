19
o
بيروت
20
o
طرابلس
14
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
13
o
النبطية
10
o
زحلة
10
o
بعلبك
15
o
بشري
19
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
أوّل رحلة تجارية لـ"فلاي دبي" تحطّ في تل أبيب.. ونتنياهو بالإستقبال!
Lebanon 24
26-11-2020
|
15:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
حطّت في مطار "بن غوريون" في تل أبيب، اليوم الخميس، أول رحلة لشركة "فلاي دبي" الإماراتية، حيث كان في استقبالها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.
وقال نتنياهو، إنّه يتوقع توسع دائرةالسلام العربي مع إسرائيل، وإنّ بلاده ستشهد خلال الأشهر القادمة، المزيد من الدول التي تنضم إلى اتفاقيات السلام.
وفي وقت سابق اليوم، وصلت إلى مطار بن غوريون الدولي، أول رحلة جوية تجارية، لشركة "فلاي دبي" الإماراتية قادمة من دبي.
وخلال استقباله سياحاً إماراتيين قال رئيس الوزراء الإسرائيلي: "إنها لحظة تاريخية، لأنّنا نرحب اليوم بأول طائرة تجارية قادمة من الإمارات، وستكون هناك العشرات من الرحلات الجوية التي ستصل من الإمارات والبحرين أسبوعياً".
وسبق لشركة طيران "فلاي دبي" أن أعلنت أنها ستسير طائرتين يومياً بين دبي وتل أبيب بدءاً من اليوم الخميس.
المصدر: الأناضول
تابع
الأكثر قراءة
الدولار يسجل ارتفاعا جديداً.. إليكم تسعيرة السوق السوداء
Lebanon 24
الدولار يسجل ارتفاعا جديداً.. إليكم تسعيرة السوق السوداء
09:20 | 2020-11-26
26/11/2020 09:20:01
Lebanon 24
Lebanon 24
إعادة فتح البلاد ستكون تدريجية.. وماذا عن المدارس والمفرد مجوز؟
Lebanon 24
إعادة فتح البلاد ستكون تدريجية.. وماذا عن المدارس والمفرد مجوز؟
06:08 | 2020-11-26
26/11/2020 06:08:56
Lebanon 24
Lebanon 24
للمسافرين إلى أميركا.. كفالة بقيمة 15 ألف دولار و6 دول عربية معنية بالقرار
Lebanon 24
للمسافرين إلى أميركا.. كفالة بقيمة 15 ألف دولار و6 دول عربية معنية بالقرار
07:41 | 2020-11-26
26/11/2020 07:41:35
Lebanon 24
Lebanon 24
اخطار للجيش الإسرائيلي... استعدوا لهجوم أميركي محتمل ضد إيران
Lebanon 24
اخطار للجيش الإسرائيلي... استعدوا لهجوم أميركي محتمل ضد إيران
21:15 | 2020-11-25
25/11/2020 09:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما سببته الأمطار الغزيرة والرياح في صيدا!
Lebanon 24
هذا ما سببته الأمطار الغزيرة والرياح في صيدا!
20:37 | 2020-11-25
25/11/2020 08:37:33
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
17:00 | 2020-11-26
عودة واشنطن للاتفاق النووي لن تحدث.. دبلوماسيون يشرحون ماذا سيحصل في الربيع
16:23 | 2020-11-26
في الإمارات... عفو عن 472 سجينا من كافة الجنسيات
14:30 | 2020-11-26
رسالة من نتنياهو إلى ملك البحرين.. هذا ما جاء فيها
14:00 | 2020-11-26
أنقرة تصدر أحكاماً بالسجن المؤبّد بحقّ متورّطين بمحاولة الإنقلاب الفاشلة!
13:30 | 2020-11-26
البابا فرنسيس يتذكّر مارادونا.. ويصلّي لأجله! (فيديو)
13:00 | 2020-11-26
رئيس دولة الإمارات: معاهدة السلام مع إسرائيل تعدّ رافداً من روافد السلام
فيديو
إطلاق أوّل طائرة إسعاف كهربائية في العالم! (فيديو)
Lebanon 24
إطلاق أوّل طائرة إسعاف كهربائية في العالم! (فيديو)
15:00 | 2020-11-26
26/11/2020 17:33:33
Lebanon 24
Lebanon 24
البابا فرنسيس يتذكّر مارادونا.. ويصلّي لأجله! (فيديو)
Lebanon 24
البابا فرنسيس يتذكّر مارادونا.. ويصلّي لأجله! (فيديو)
13:30 | 2020-11-26
26/11/2020 17:33:33
Lebanon 24
Lebanon 24
ميزة تهم الملايين تصل عددا أكبر من هواتف سامسونغ
Lebanon 24
ميزة تهم الملايين تصل عددا أكبر من هواتف سامسونغ
09:00 | 2020-11-26
26/11/2020 17:33:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact