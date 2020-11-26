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أوّل رحلة تجارية لـ"فلاي دبي" تحطّ في تل أبيب.. ونتنياهو بالإستقبال!

Lebanon 24
26-11-2020 | 15:00
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حطّت في مطار "بن غوريون" في تل أبيب، اليوم الخميس، أول رحلة لشركة "فلاي دبي" الإماراتية، حيث كان في استقبالها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو. 
 
وقال نتنياهو، إنّه يتوقع توسع دائرةالسلام العربي مع إسرائيل، وإنّ بلاده ستشهد خلال الأشهر القادمة، المزيد من الدول التي تنضم إلى اتفاقيات السلام.

وفي وقت سابق اليوم، وصلت إلى مطار بن غوريون الدولي، أول رحلة جوية تجارية، لشركة "فلاي دبي" الإماراتية قادمة من دبي.

وخلال استقباله سياحاً إماراتيين قال رئيس الوزراء الإسرائيلي: "إنها لحظة تاريخية، لأنّنا نرحب اليوم بأول طائرة تجارية قادمة من الإمارات، وستكون هناك العشرات من الرحلات الجوية التي ستصل من الإمارات والبحرين أسبوعياً".

وسبق لشركة طيران "فلاي دبي" أن أعلنت أنها ستسير طائرتين يومياً بين دبي وتل أبيب بدءاً من اليوم الخميس.
 
 
 

المصدر: الأناضول
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