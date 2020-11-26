في الإمارات... عفو عن 472 سجينا من كافة الجنسيات

أمر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس وزراء الإمارات، حاكم دبي، بالعفو عن 472 سجينا في دبي من مختلف الجنسيات، بمناسبة اليوم الوطني الـ49 لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد النائب العام لإمارة دبي، عصام عيسى الحميدان، أن "الأمر الصادر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يأتي انطلاقا من حرص سموه على إتاحة الفرصة في مثل هذه المناسبات الوطنية أمام المحكومين المشمولين بالعفو للعودة إلى مواصلة حياتهم بصورة طبيعية، والانخراط مرة أخرى في المجتمع بعد مراجعة ما اقترفوه من أعمال انحرفت بهم عن الطريق القويم، ولتمكينهم من استئناف حياتهم كأفراد نافعين لأنفسهم ولأسرهم ومن ثم للمجتمع، إعلاء لمبدأ التسامح الذي يشكل أحد المبادئ الراسخة التي قام عليها أساس دولة الاتحاد، ويمثل أحد الضمانات التي تحفظ على النسيج المجتمعي تلاحمه وتماسكه".

وأوضح الحميدان أن النيابة العامة بدأت التنسيق مع القيادة العامة لشرطة دبي والجهات المختصة لتنفيذ أمر الإفراج في أسرع وقت ممكن، لتمكين المفرج عنهم من بدء مرحلة جديدة من حياتهم كأفراد يحترمون القانون ويراعون أحكامه ويبتعدون عن اقتراف ما من شأنه أن يقودهم مرة أخرى إلى مخالفتها.