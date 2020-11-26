الخارجية الجزائرية: منع الإمارات منح تأشيرة للجزائريين خبر زائف

وجاء في بيان للخارجية الجزائرية أن "إدراج اسم الجزائر في وثيقة، صادرة عن هيئة رسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، تحظر على الجزائريين الحصول على تأشيرة الدخول إلى الأراضي الإماراتية إلى جانب مواطني دول أخرى... زائفة ولا تمت للحقيقة بصلة".

ولفتت الخارجية الجزائرية إلى أن "السلطات العليا الإماراتية أكدت نفيها جملة وتفصيلا لوجود قرار يشمل المواطنين الجزائريين بإجراء المنع من الدخول إلى أراضيها، وأن الوثيقة المروجة التي أدرج فيها اسم الجزائر مزورة وتقف وراءها جهات مشبوهة".