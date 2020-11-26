عربي-دولي

البحرين تقرر فتح قنصلية في مدينة العيون المغربية

Lebanon 24
26-11-2020 | 23:58
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تلقى العاهل المغربي الملك محمد السادس، الخميس، اتصالا ھاتفیا من الملك حمد بن عیسى آل خلیفة، ملك مملكة البحرین.

وقالت وكالة المغرب العربي للأنباء إن الملك البحريني أبلغ نظيره المغربي قرار مملكة البحرین بفتح قنصلیة عامة لھا بمدینة العیون المغربیة، وأن یتم التنسیق بشأنھا بین وزارتي الخارجیة في البلدین.

وقد عبر الملك المغربي للعاهل البحريني عن "شكره العمیق لھذا القرار الھام الذي یعكس التضامن الموصول بین البلدین الشقیقین، وعن تقدیره البالغ للمواقف الثابتة لمملكة البحرین في دعم السیادة الترابیة والوحدة الوطنیة للملكة المغربیة".

وخلال ھذا الاتصال، نوه الملك حمد بن عیسى آل خلیفة، بالقرارات التي أمر بھا الملك محمد السادس، بمنطقة الكركارات بالصحراء المغربیة، والتي أفضت إلى حفظ الأمن والاستقرار بھذا الجزء من التراب المغربي، وضمان انسیاب طبیعي وآمن لحركة الأشخاص والبضائع بین المملكة المغربیة والجمھوریة الموریتانیة.

وذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء أن هذا الاتصال يندرج في إطار ما یربط العاھلین وأسرتیھما الملكیتین من علاقات أخویة صادقة وتقدیر متبادل، كما یعكس نھج التشاور والتنسیق الدائم بین القائدین، وما یجمع البلدین الشقیقین من تعاون مثمر وتضامن موصول.

ويأتي قرار البحرين بعد أيام قليلة من افتتاح دولة الإمارات العربية المتحدة قنصليتها في مدينة العيون المغربية.

كما عبر عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، الأسبوع الماضي، لنظيره المغربي، عن رغبة بلاده في فتح قنصلية بمدينة العيون الواقعة في الصحراء المغربية.
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