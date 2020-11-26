17
o
بيروت
15
o
طرابلس
12
o
صور
20
o
جبيل
17
o
صيدا
20
o
جونية
13
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
15
o
بشري
16
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
البحرين تقرر فتح قنصلية في مدينة العيون المغربية
Lebanon 24
26-11-2020
|
23:58
A-
A+
photos
0
A+
A-
تلقى العاهل المغربي الملك محمد السادس، الخميس، اتصالا ھاتفیا من الملك حمد بن عیسى آل خلیفة، ملك مملكة البحرین.
وقالت وكالة المغرب العربي للأنباء إن الملك البحريني أبلغ نظيره المغربي قرار مملكة البحرین بفتح قنصلیة عامة لھا بمدینة العیون المغربیة، وأن یتم التنسیق بشأنھا بین وزارتي الخارجیة في البلدین.
وقد عبر الملك المغربي للعاهل البحريني عن "شكره العمیق لھذا القرار الھام الذي یعكس التضامن الموصول بین البلدین الشقیقین، وعن تقدیره البالغ للمواقف الثابتة لمملكة البحرین في دعم السیادة الترابیة والوحدة الوطنیة للملكة المغربیة".
وخلال ھذا الاتصال، نوه الملك حمد بن عیسى آل خلیفة، بالقرارات التي أمر بھا الملك محمد السادس، بمنطقة الكركارات بالصحراء المغربیة، والتي أفضت إلى حفظ الأمن والاستقرار بھذا الجزء من التراب المغربي، وضمان انسیاب طبیعي وآمن لحركة الأشخاص والبضائع بین المملكة المغربیة والجمھوریة الموریتانیة.
وذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء أن هذا الاتصال يندرج في إطار ما یربط العاھلین وأسرتیھما الملكیتین من علاقات أخویة صادقة وتقدیر متبادل، كما یعكس نھج التشاور والتنسیق الدائم بین القائدین، وما یجمع البلدین الشقیقین من تعاون مثمر وتضامن موصول.
ويأتي قرار البحرين بعد أيام قليلة من افتتاح دولة الإمارات العربية المتحدة قنصليتها في مدينة العيون المغربية.
كما عبر عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، الأسبوع الماضي، لنظيره المغربي، عن رغبة بلاده في فتح قنصلية بمدينة العيون الواقعة في الصحراء المغربية.
تابع
الأكثر قراءة
الدولار يسجل ارتفاعا جديداً.. إليكم تسعيرة السوق السوداء
Lebanon 24
الدولار يسجل ارتفاعا جديداً.. إليكم تسعيرة السوق السوداء
09:20 | 2020-11-26
26/11/2020 09:20:01
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يتراجع.. وتحذير من انخفاض إضافي
Lebanon 24
الدولار يتراجع.. وتحذير من انخفاض إضافي
12:00 | 2020-11-26
26/11/2020 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
محضر ضبط يثير غضب معلّمة: "طالعة أعطي ولادكم أونلاين"! (فيديو)
Lebanon 24
محضر ضبط يثير غضب معلّمة: "طالعة أعطي ولادكم أونلاين"! (فيديو)
17:18 | 2020-11-26
26/11/2020 05:18:13
Lebanon 24
Lebanon 24
للمسافرين إلى أميركا.. كفالة بقيمة 15 ألف دولار و6 دول عربية معنية بالقرار
Lebanon 24
للمسافرين إلى أميركا.. كفالة بقيمة 15 ألف دولار و6 دول عربية معنية بالقرار
07:41 | 2020-11-26
26/11/2020 07:41:35
Lebanon 24
Lebanon 24
إعادة فتح البلاد ستكون تدريجية.. وماذا عن المدارس والمفرد مجوز؟
Lebanon 24
إعادة فتح البلاد ستكون تدريجية.. وماذا عن المدارس والمفرد مجوز؟
06:08 | 2020-11-26
26/11/2020 06:08:56
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
23:39 | 2020-11-26
انفجار قرب محل لبيع المشروبات الكحولية في بغداد
23:30 | 2020-11-26
تركيا تسجل أعلى حصيلة وفيات بفيروس كورونا
23:00 | 2020-11-26
هل يغلق بايدن معتقل غوانتانامو؟
22:30 | 2020-11-26
السويد...كورونا يطول العائلة الحاكمة ويصيب الأمير كارل فيليب وزوجته
22:00 | 2020-11-26
البرلمان الأوروبي يدين الأنشطة التركية في فاروشا ويدعو لفرض عقوبات على أنقرة
21:30 | 2020-11-26
السجن مدى الحياة على 337 شخصا في تركيا
فيديو
فيديو لديمة بياعة وزوجها يستمتعان بالحمام التركي يثير ضجة.. جرأة تتخطى الحدود؟!
Lebanon 24
فيديو لديمة بياعة وزوجها يستمتعان بالحمام التركي يثير ضجة.. جرأة تتخطى الحدود؟!
18:00 | 2020-11-26
27/11/2020 00:37:32
Lebanon 24
Lebanon 24
"Honor" تكشف عن حاسب جديد وبمواصفات مميّزة! (فيديو)
Lebanon 24
"Honor" تكشف عن حاسب جديد وبمواصفات مميّزة! (فيديو)
18:00 | 2020-11-26
27/11/2020 00:37:32
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلاق أوّل طائرة إسعاف كهربائية في العالم! (فيديو)
Lebanon 24
إطلاق أوّل طائرة إسعاف كهربائية في العالم! (فيديو)
15:00 | 2020-11-26
27/11/2020 00:37:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact