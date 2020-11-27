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وأخيراً خبر سار.. العالم سيتمكن من السيطرة على كورونا في هذا الموعد

Lebanon 24
27-11-2020 | 07:00
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أعلن كبير خبراء الطوارئ في منظمة الصحة العالمية ان طرح لقاح للوقاية من كوفيد-19 سيسمح للعالم بالسيطرة التدريجية على المرض العام المقبل.

 

وقال مايك رايان لتلفزيون (آر.تي.إي) في وطنه أيرلندا "الحياة كما اعتدنا أن نعرفها، أعتقد أن هذا ممكن جدا جدا ولكن سيتعين علينا الاستمرار في الحفاظ على النظافة الشخصية والتباعد الجسدي".

 

وأضاف رايان "اللقاحات لا تعني انتهاء كوفيد. إضافة اللقاحات سيسمح لنا مع إجراءاتنا الحالية بسحق المنحنى حقا وتجنب العزل العام واكتساب السيطرة التدريجية على المرض".

 

وقال المسؤول الدولي "علينا أن ندرك تماما أننا بحاجة إلى تقليل فرص إصابة الآخرين عند تنظيم العائلات بعناية في احتفالات عيد الميلاد".

المصدر: سكاي نيوز
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