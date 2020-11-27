عربي-دولي

ماذا كشفت إيران عن وقف التأشيرات الإماراتية؟

Lebanon 24
27-11-2020 | 09:30
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أعلن رئيس ممثلية إيران في الإمارات محمد حسيني، الخميس، نقلا عن مسؤول إماراتي، أن وقف إصدار التأشيرات المعلن لرعايا 13 دولة بما فيها إيران، مؤقت ويستمر حتى إشعار آخر.

وغرد حسيني، عبر موقع "تويتر" قائلا: "بعض المواقع الإخبارية ادعت مؤخرا أن دولة الإمارات أوقفت إصدار التأشيرات للإيرانيين بشكل دائم".

وأضاف الدبلوماسي الإيراني قائلا: "في متابعة مع مسؤول في الخارجية الإماراتية، قال لي إن وقف إصدار التأشيرة لرعايا 13 دولة هو مؤقت، ويستمر حتى إشعار آخر".

وأوقفت الإمارات إصدار تأشيرات لمواطني 13 دولة، وفقا لوثيقة أصدرها مجمع أعمال حكومي.
المصدر: وكالات
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