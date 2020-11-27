صور نادرة للسيسي وعائلته.. وزوجته تتحدث عن علاقتهما

تخلل حوار انتصار السيسي، زوجة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عرض مجموعة من الصور النادرة لأسرة الرئيس، تمثل مراحل مختلفة في مسيرة العائلة.



وتجمع هذه الصور الرئيس السيسي وقرينته وكذلك أفراد العائلة.

وكشفت انتصار السيسي في ظهور إعلامي نادر، عن جوانب من حياتهما الخاصة، وذلك للمرة الأولى.



وقالت انتصار السيسي في حوارها مع الإعلامية إسعاد يونس في لقاء خاص على قناة "دي إم سي" إن طبيعة زوجها لم تتغير منذ الزواج، مشيرة إلى أنه "يتسم بالحنان الشديد على كل أسرته الكبيرة، والتي تشمل والدته وإخوته".



وذكرت أنها وزوجها تجمعهما صلة قرابة، موضحة أن والدته هي خالة والدتها.



وأضافت: "والدة السيسي كانت أماً لنا جميعا، وجمعتنا وقالت لنا طريقة نجاح زواجي انا والسيسي وأن كل واحدة لازم يكون لها خصوصية في منزلها".



وأشارت انتصار السيسي إلى أنها لم تكن تجيد الطبخ وقت زواجها من الرئيس المصري، وأنه هو من علمها الطبخ ببال طويل.