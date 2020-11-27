عربي-دولي

سيول تحبط هجوما إلكترونيا كوريا شماليا.. والهدف "لقاح كورونا"

Lebanon 24
27-11-2020 | 10:30
A-
A+
Doc-P-769755-637420680633738737.jpg
Doc-P-769755-637420680633738737.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

ذكرت تقارير إعلامية كورية جنوبية، بأن وكالة المخابرات الوطنية نجحت في إحباط محاولات كورية شمالية لاختراق الشركات الكورية الجنوبية التي تطوّر لقاحات لفيروس كورونا المستجد.

 

ونقل موقع "نيوز 1" الإخباري، اليوم الجمعة، عن عضو في لجنة المخابرات بالبرلمان قوله إن وكالة المخابرات الكورية الجنوبية أحبطت محاولات كورية شمالية، كانت تسعى لاختراق الشركات الكورية التي تعمل على تطوير لقاحات لكوفيد-19.

 

ونسب الموقع إلى ها تاي-كيونغ العضو بالبرلمان قوله: "بعد الاطلاع على إحاطة من وكالة المخابرات الوطنية فإن الوكالة لم تحدد عدد شركات الأدوية التي استهدفت أو أسماءها، لكنها قالت إنه لم يقع أي ضرر من محاولات الاختراق"، حسبما نقلت "رويترز".

 

وكانت شركة "مايكروسوفت" قد قالت الأسبوع الماضي إن متسللين يعملون لحساب حكومتي روسيا وكوريا الشمالية حاولوا اقتحام شبكات سبع شركات أدوية ومراكز متخصصة في أبحاث اللقاحات في كوريا الجنوبية وكندا وفرنسا والهند والولايات المتحدة.

 

وتعمل شركة "سيلتريون" الكورية الجنوبية على علاج تجريبي لكوفيد-19 أظهر خفضا يصل إلى 100 ضعف في الحمل الفيروسي للمرض في التجارب على الحيوانات.

 

وقالت "سيلتريون" إن دراستها قبل المرحلة السريرية أظهرت تحسن التعافي من أعراض سيلان الأنف والسعال وآلام الجسم، بعد اليوم الأول من العلاج، والقضاء على التهاب الرئة في غضون 6 أيام.

المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:36 | 2020-11-27
13:30 | 2020-11-27
12:45 | 2020-11-27
12:30 | 2020-11-27
12:15 | 2020-11-27
12:00 | 2020-11-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website