22
o
بيروت
23
o
طرابلس
19
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
19
o
النبطية
13
o
زحلة
13
o
بعلبك
16
o
بشري
22
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
تحطّم طائرة حربية هندية في سماء "بحر العرب"!
Lebanon 24
27-11-2020
|
11:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن مسؤولون في القوات البحرية الهندية أنّ إحدى الطائرات التدريبية من نوع "ميغ-29 ك" قد تحطمت في أجواء "بحر العرب"، مساء الخميس، ما أدّى إلى فقدان أحد طياريها، فيما تمّ إنقاذ الثاني.
وبحسب ما نقلت شبكة "روسيا اليوم" عن صحيفة "هندوستان تايمز" الهندية، فإنّ المسؤولين قالوا إنّ الطائرة التي تحطمت، في رابع حادث من نوعه لطائرات "ميغ ك" الهندية في الآونة الأخيرة، تنتمي إلى الوحدة العسكرية العاملة ضمن حاملة الطائرات الهندية "INS Vikramaditya"، وقد "تعافى أحد الطيارين، ويجري البحث عن الوحدات الجوية والسطحية للطيار الثاني" مضيفين أنّ القوات المسلحة البحرية الهندية قد أمرت "بفتح تحقيق في الحادث".
وكان آخر تحطم لطائرة "ميغ ك" في الهند وقع في شهر شباط الماضي، وكانت هي الأخرى طائرة تدريب سقطت خلال تحليق تدريبي روتيني في منطقة جوا، وتمكن طيارها من القفز بسلام في الوقت المناسب. وسبق هذا الحادث تحطم طائرة من الطراز ذاته في تشرين الثاني من العام الماضي بسبب اصطدام طائر بها، بالإضافة إلى حادث مشابه تعرضت له طائرة أخرى في كانون الثاني 2018.
تجدر الإشارة إلى أن حاملة الطائرات الهندية المذكورة تُجري تدريبات تحمل اسم "مالابار" بمعية سفن وغواصات وطائرات حربية أمريكية ويابانية وأسترالية في شمال بحر العرب، وقد أنهت قبل بضعة أيام المرحلة الثانية من هذه المناورات.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة
كارثة ستكون مفاعيلها أكبر بكثير من مفاعيل انفجار المرفأ.. الضربة الآتية من الخليج!
Lebanon 24
كارثة ستكون مفاعيلها أكبر بكثير من مفاعيل انفجار المرفأ.. الضربة الآتية من الخليج!
06:50 | 2020-11-27
27/11/2020 06:50:53
Lebanon 24
Lebanon 24
محضر ضبط يثير غضب معلّمة: "طالعة أعطي ولادكم أونلاين"! (فيديو)
Lebanon 24
محضر ضبط يثير غضب معلّمة: "طالعة أعطي ولادكم أونلاين"! (فيديو)
17:18 | 2020-11-26
26/11/2020 05:18:13
Lebanon 24
Lebanon 24
ابن أحلام تعرض لإصابة وهذه حالته.. وتعليق من أصالة
Lebanon 24
ابن أحلام تعرض لإصابة وهذه حالته.. وتعليق من أصالة
15:00 | 2020-11-26
26/11/2020 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يتراجع في السوق السوداء.. إليكم تسعيرته
Lebanon 24
الدولار يتراجع في السوق السوداء.. إليكم تسعيرته
09:22 | 2020-11-27
27/11/2020 09:22:47
Lebanon 24
Lebanon 24
ديما صادق إلى mtv قبل نهاية العام؟
Lebanon 24
ديما صادق إلى mtv قبل نهاية العام؟
15:51 | 2020-11-26
26/11/2020 03:51:37
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
13:36 | 2020-11-27
لأول مرة.. الصحة العالمية تتحدث عن قرب "التخلص من كورونا"
13:30 | 2020-11-27
رئيس هيئة الأركان الإيرانية: القوة البحرية وسّعت عمقها الاستراتيجي في شواطئ الخليج وبحر عُمان
12:45 | 2020-11-27
مهاجما غانتس.. ليبرمان: كيف لا يعلم شيئا عن لقاء نتنياهو بولي العهد السعودي؟
12:30 | 2020-11-27
بايدن ونتنياهو.. أيام بومبيو ولّت والبداية باستبدال فريدمان
12:15 | 2020-11-27
ماكرون غاضب بعد اعتداء الشرطة على موسيقي.. فيديو يثير بلبلة في فرنسا
12:00 | 2020-11-27
هل يفتعل ترامب مغامرة بضرب إيران قبل مغادرته البيت الأبيض؟
فيديو
رئيسة وزراء تبكي.. والسبب إعدام حيوانات المنك (فيديو)
Lebanon 24
رئيسة وزراء تبكي.. والسبب إعدام حيوانات المنك (فيديو)
10:00 | 2020-11-27
27/11/2020 14:07:44
Lebanon 24
Lebanon 24
أول تعليق لمحامي قتيل فيلا نانسي عجرم بعد صدور القرار الظني.. هذا ما قاله عن الأدلة (فيديو)
Lebanon 24
أول تعليق لمحامي قتيل فيلا نانسي عجرم بعد صدور القرار الظني.. هذا ما قاله عن الأدلة (فيديو)
09:00 | 2020-11-27
27/11/2020 14:07:44
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو لديمة بياعة وزوجها يستمتعان بالحمام التركي يثير ضجة.. جرأة تتخطى الحدود؟!
Lebanon 24
فيديو لديمة بياعة وزوجها يستمتعان بالحمام التركي يثير ضجة.. جرأة تتخطى الحدود؟!
18:00 | 2020-11-26
27/11/2020 14:07:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact