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رئيس هيئة الأركان الإيرانية: القوة البحرية وسّعت عمقها الاستراتيجي في شواطئ الخليج وبحر عُمان

Lebanon 24
27-11-2020 | 13:30
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أكّد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، أنّ "اقتدار وعظمة القوة البحرية للجمهورية الاسلامية الايرانية، قد أفشل مخططات الاستكبار العالمي والقوى الأجنبية الرامية إلى الاستحواذ على مكونات الامن في المنطقة".

وفي بيان لمناسبة "اليوم الوطني للقوة البحرية الايرانية"، قال إنّ "البحرية الإيرانية بجناحيها المقتدرين، "بحرية الجيش" و"بحرية حرس الثورة الاسلامية"، وجدارتها في تنفيذ مهام كبيرة ونوعية، تمكنت من تعزيز عمقها الاستراتيجي بدءاً من شواطئ الخليج وبحر عُمان وشمال المحيط الهندي إلى اعالي البحار وأقصى المحيطات، وتباشر في دورها الحساس كمرساة آمنة للمنطقة".
وشدّد على أنّ "الضرورات الناجمة عن التهديدات المحتملة تقتضي استدامة هكذا عملية مقتدرة، بما يشمل التقدم الحازم والروح المعنوية المضاعفة والعمل الدؤوب والحركة بشكل أسرع وسيكون لذلك أبعاد واسعة".
المصدر: وكالات
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