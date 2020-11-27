وزير الخارجية السعودي: نرفض أي محاولة لربط الإسلام بالإرهاب

شدّد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، على أنّ المملكة تنبذ الأعمال والممارسات التي تولد الكراهية والعنف والتطرف، مؤكدتً استنكار بلاده المساس بالرموز الدينية.





وأضاف: "المملكة تعرضت لمئات الهجمات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة"، مشيراً إلى أنّ جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) المدعومة من إيران تقف وراء مشاكل اليمن.



ظاهرة الإسلاموفوبيا

من جانبه، قال أمين عام منظمة التعاون الإسلامي، يوسف بن أحمد العثيمين، أنّ "الإرهاب سرطان العصر ومبرراته مرفوضة"، مضيفاً: "ندين الخطاب المعادي للإسلام بغض النظر عن مصدره ونرفض ربط الإسلام بالإرهاب"، مشدداً على أن ظاهرة "الإسلاموفوبيا" تتعارض مع القرارات الدولية لحقوق الإنسان.



كما طالب بقرار أممي ملزم لمنع التعرض للرموز الدينية، مؤكدا أن حرية التعبير لا تعني بث الفرقة بين الشعوب. وقال بن فرحان، اليوم الجمعة، في كلمة له في الدورة الـ 47 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي: "نرفض أي محاولة لربط الإسلام بالإرهاب وبأي هجمات متطرفة"، مبيناً أنّ العالم الإسلامي عانى من الإرهاب وهو كفيل بالتصدي لهذه المشكلة"، بحسب ما ذكرت قناة "العربية".وأضاف: "المملكة تعرضت لمئات الهجمات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة"، مشيراً إلى أنّ جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) المدعومة من إيران تقف وراء مشاكل اليمن.من جانبه، قال أمين عام منظمة التعاون الإسلامي، يوسف بن أحمد العثيمين، أنّ "الإرهاب سرطان العصر ومبرراته مرفوضة"، مضيفاً: "ندين الخطاب المعادي للإسلام بغض النظر عن مصدره ونرفض ربط الإسلام بالإرهاب"، مشدداً على أن ظاهرة "الإسلاموفوبيا" تتعارض مع القرارات الدولية لحقوق الإنسان.كما طالب بقرار أممي ملزم لمنع التعرض للرموز الدينية، مؤكدا أن حرية التعبير لا تعني بث الفرقة بين الشعوب.

مكافحة العنف والإرهاب

وكانت الدورة الـ 47 لمجلس وزراء خارجية "منظمة التعاون الإسلامي" انطلقت في عاصمة النيجر نيامي، الجمعة، تحت عنوان "متحدون ضد الإرهاب من أجل السلم والتنمية".



كما تركز الاجتماعات التي بدأت اليوم وتستمر إلى غد السبت على مناقشة التحديات الأمنية والإنسانية التي تواجهها دول الساحل الإفريقي الأعضاء في المنظمة، وسبل مكافحة العنف والتطرف والإرهاب وقضايا الإسلاموفوبيا وتشويه صورة الأديان.



وقال الأمين العام للمنظمة، إن جدول أعمال الدورة الـ47 يتضمن أيضاً جملة من الموضوعات والقضايا التي تهم العالم الإسلامي، ومنها القضية الفلسطينية، ومكافحة العنف والتطرف والإرهاب، ووضع الجماعات والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء، وحشد الموارد للدعوى القضائية في محكمة العدل الدولية عن الروهينغا، والحوار بين الحضارات والثقافات والأديان، وما قد يطرأ من قضايا أخرى.