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عربي-دولي
بوغدانوف: بايدن قد يتخلى عن "صفقة القرن"
Lebanon 24
27-11-2020
|
19:00
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رأى مبعوث الرئيس الروسي الخاص لشؤون الشرق الأوسط ودول إفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسية، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الجمعة، أن إدارة جو بايدن قد تتخلى عن "صفقة القرن" بشأن التسوية الفلسطينية الإسرائيلية.
وقال بوغدانوف لوكالة "سبوتنيك"، ردا على سؤال عما إذا كانت موسكو تتوقع من الإدارة الأمريكية الجديدة التخلي عن "صفقة القرن": "أعتقد ذلك. سنرى"، مشيراً إلى أن "صفقة القرن" كانت غير مقبولة على الإطلاق من أحد جانبي الصراع، ولذلك، إذا كانت هناك محاولة لفرض مواقف دولة على دولة أخرى، فلن يؤدي ذلك إلى حل نزيه وعادل ومقبول للصراع".
ونوه إلى أن بايدن قد يفكر في التخلي عن "صفقة القرن"، قائلاً: "هناك أساس قانوني دولي للحل - حل يقوم على التعايش السلمي بين الدولتين".
وتنص خطة السلام الأمريكية، التي اشتهرت بـ"صفقة القرن"، على تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مع بقاء القدس عاصمة "موحدة" لإسرائيل، وتخصيص أجزاء من الجانب الشرقي من المدينة للعاصمة الفلسطينية، إضافة إلى سيادة إسرائيل على غور الأردن والمستوطنات في الضفة الغربية، الأمر الذي رفضه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مؤكدا أن شعبه يصر على الاعتراف بدولة فلسطين في حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
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