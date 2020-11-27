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ترامب يضع شرطا وحيدا لمغادرة البيت الأبيض

Lebanon 24
27-11-2020 | 19:30
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قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في حديث بمناسبة عيد الشكر، أنه سيغادر البيت الأبيض إذا صوت المجمع الانتخابي لبايدن، مشيرا بالوقت نفسه إلى أن ذلك سيكون خطأ.

وأضاف ترامب خلال إحاطة إعلامية في وقت متأخر، من يوم الخميس، عندما سئل عما إذا كان سيغادر البيت الأبيض في حالة صدقت الهيئة الانتخابية على فوز بايدن، قائلا "بالتأكيد سأفعل ذلك، وأنتم تعرفون ذلك".

وقال الرئيس الأمريكي ترامب، أمس الخميس 26 تشرين الثاني، إن الانتخابات الأميركية "مزورة" بنسبة 100%.

ونشر ترامب تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، قال فيها إن حصول جو بايدن على 80 مليون صوت في الانتخابات الأمريكية الأخيرة، أمر مستبعد تماما.

وشكك ترامب في تغريدته في حصول منافسه الرئيس المنتخب جو بايدن، على 80 مليون صوت في الانتخابات الرئاسية، مجددًا اتهامه بتزوير الانتخابات الرئاسية.

وقال ترامب: "شاهدت للتو جدولة التصويت... لا يمكن أن يكون بايدن حصل على 80 مليون صوت!!! كانت هذه انتخابات مزورة بنسبة 100%".

وكان الرئيس الأميركي قد قال في تصريحات سابقة إنه حصل على 74 مليون صوت في الانتخابات الرئاسية الأميركية الأخيرة.

يذكر أن الرئيس دونالد ترامب أكد مرارا، أنه فاز في الانتخابات، لكن الانتصار سرق منه عبر عمليات تزوير واسعة النطاق وأعمال غير لائقة من قبل الديمقراطيين.
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