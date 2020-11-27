عربي-دولي

طهران تتعهد بالرد لمقتل العالم النووي محسن فخري زادة

Lebanon 24
27-11-2020 | 20:30
A-
A+
Doc-P-769926-637421031765765109.png
Doc-P-769926-637421031765765109.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

قال قائد الجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي، اليوم الجمعة، إن إيران تحتفظ بحق "الانتقام من العدو" على اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده.

ولفت موسوي إلى أن "يد أميركا والكيان الصهيوني ومجاهدي خلق تقف بوضوح خلف عملية اغتيال العالم فخري زاده"، مؤكداً أن "جريمة اغتيال فخري زاده لن تمنع إيران من المضي في طريق التقدم والتطور السلمي".

 

وكانت وزارة الدفاع الإيرانية، الجمعة، أكدت مقتل زادة، بعد وقت وجيز من استهدافه قرب العاصمة طهران.

 

وقالت وزارة الدفاع الإيرانية في بيان أورده الموقع الإلكتروني للتلفزيون الرسمي، إن محسن فخري زاده، الذي تولى رئاسة منظمة البحث والتطوير التابعة لها، أصيب "بجروح خطرة" بعد استهداف سيارته من قبل المهاجمين واشتباكهم مع مرافقيه.

 

وأشارت الى أنه توفي في المستشفى بعدما حاول الفريق الطبي انعاشه.

 

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية، أن "عناصر إرهابية مسلحة هاجمت ظهر الجمعة، سيارة تقل زاده، رئيس مؤسسة الأبحاث والإبداع بوزارة الدفاع".

 

وأوضحت أنه أثناء الاشتباك بين فريقه الأمني و"الإرهابيين"، أصيب العالم بجروح خطيرة، نقل على إثرها إلى المستشفى.

 

من جابه، تعهد حسين دهقاني، المستشار العسكري لخامنئي، بـ"استهداف" قتلة زادة، قائلا في تغريدة: "سنضرب مثل البرق قتلة هذا الشهيد، وسنجعلهم يندمون على فعلتهم".

المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:50 | 2020-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:22 | 2020-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:08 | 2020-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:28 | 2020-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:36 | 2020-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
23:59 | 2020-11-27
23:49 | 2020-11-27
23:33 | 2020-11-27
23:30 | 2020-11-27
23:00 | 2020-11-27
22:30 | 2020-11-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website