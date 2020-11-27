عربي-دولي

الهند ستنتج أكثر من مئة مليون جرعة من لقاح سبوتنيك الروسي ضد كوفيد-19

Lebanon 24
27-11-2020 | 22:30
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أعلن الصندوق السيادي الروسي الجمعة إبرام اتفاق مع مجموعة "هيتيرو" الهندية للأدوية لإنتاج أكثر من مئة مليون جرعة سنوية من لقاح "سبوتنيك-في" الروسي ضد فيروس كورونا المستجد.

وقال الصندوق السيادي الذي مول تطوير اللقاح في بيان، وافقت هيتيرو، إحدى المجموعات الرئيسية الهندية المصنعة للأدوية الجنيسة، على إنتاج أكثر من مئة مليون جرعة (من سبوتنيك-في) في العام داخل الهند، مشيرا إلى أن عملية إنتاج اللقاح ستبدأ في "مطلع 2021".

وأوضح البيان أن تجارب سريرية للقاح في المرحلتين الثانية والثالثة تجري حاليا في الهند.

وقال رئيس الصندوق السيادي كيريل دميترييف وفق البيان "بفضل تعاوننا مع هيتيرو، سيكون بإمكاننا زيادة القدرة على الإنتاج بشكل كبير وتقديم حل فعال لمواطني الهند في هذه المرحلة الصعبة من الوباء".
 
وأشار الصندوق السيادي إلى تلقي "طلبات" على أكثر من 1,2 مليار جرعة من لقاح "سبوتنيك-في" من "أكثر من خمسين دولة".

كما سيتم بحسب المصدر إنتاج اللقاح في دول أخرى ولا سيما البرازيل والصين وكوريا الجنوبية.

وأكدت روسيا الثلاثاء أن لقاحها الذي طوره مركز "غاماليا" للأبحاث في موسكو، فعّال بنسبة 95%، وهي نسبة مماثلة لفعالية اللقاحين اللذين يطورهما تحالف فايزر/بايونتيك وشركة موديرنا الأميركية.

وأوضح الصندوق السيادي أن "سعر جرعة واحدة من لقاح سبوتنيك-في للسوق الدولية سيكون أقلّ من عشرة دولارات"، مشيراً إلى أن اللقاح للمواطنين الروس سيكون مجانياً.

ولقاح سبوتنيك-في هو حالياً في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية التي تجري وفق نهج تجريبي لا يعرف فيه لا المريض ولا الطبيب ما إذا كان اللقاح المعطى حقيقاً أم وهمياً. وتشمل التجارب أربعين ألف متطوّع.
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