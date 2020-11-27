عربي-دولي

الإمارات: حل الأزمات يتطلب موقفاً دولياً موحداً يرفض انتهاكات السيادة

Lebanon 24
27-11-2020 | 23:59
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أكدت وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي، ريم الهاشمي، الجمعة، أن دولة الإمارات حذرت مرارا من الأطماع التوسعية في الشرق الأوسط.

 

وفي كلمة لها في افتتاح الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي، قالت الهاشمي إن "بلادنا توصلت إلى معاهدة سلام تاريخية مع إسرائيل لتجميد عملية ضم الأراضي الفلسطينية".

 

ولفتت إلى أن "حل الأزمات يتطلب موقفا دوليا موحدا يرفض انتهاكات السيادة والتدخل في الشؤون الداخلية للدول".

 

وأشارت إلى أنهم ناشدوا المجتمع الدولي لوضع حد للتدخلات في الشؤون الداخلية للدول، ومحاسبة من يدعم الجماعات الإرهابية.

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